Семья смогла воссоединиться в Самаре благодаря помощи сотрудника полиции

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Студентка самарского вуза прислала письмо начальнику областного главка со словами признательности в адрес сотрудника УВМ.

Семья из Самары благодарит за помощь сотрудника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области.

«Мы обратились в УВМ по вопросу получения мужу разрешения на временное проживание на территории РФ вне квоты, как состоящему в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим место жительства в Российской Федерации. Нас принимала майор полиции Ирина Лагашкина. Хотим от всей души выразить Ирине Павловне слова благодарности за чуткое внимание, доброжелательность, высокий профессионализм при исполнении должностных обязанностей», – пишет автор.

Майор полиции пояснила, что к каждому заявителю относится с пониманием и отзывчивостью, делая свое каждодневное дело, и совсем не ожидает слов благодарности: «Мне приятно узнать, что моя работа помогла воссоединиться молодой семье, желаю им счастливого пребывания на Самарской земле».

Руководство самарской полиции высоко ценит мнение о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность гражданам за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.