съемные студии и однокомнатные квартиры в Самаре подешевели на 7%

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По данным сервиса Яндекс Аренда, медианная ставка долгосрочной аренды в городах-миллионниках по всем типам комнатности по итогам февраля 2025 г. составила около 35 000 рублей. Относительно января 2025 г. она немного снизилась — на 2,3%.

В отдельных форматах квартир в миллионниках также отмечается сокращение стоимости. За месяц долгосрочная аренда студий подешевела на 4,9%, до 29 000 руб., однокомнатных квартир — на 1,8%, до 31 000 руб., двухкомнатных — на 1,3%, до 40 000 руб., трехкомнатных — на 2,2%, до 56 000 руб.

Снижение медианной ставки съемного жилья в миллионниках в течение месяца обусловлено пополнением предложения и пока еще только набирающей темпы активностью арендаторов. Так, за месяц предложение студий в миллионниках выросло на 13,8%, «однушек» — на 17,4%, «двушек» — на 11,6%, «трешек» — на 9,6%. Экспозиция в мегаполисах растет за счет возвращающихся на рынок после сезонного затишья собственников, продавцов «вторички», переориентировавшихся на аренду, а также инвестиционных квартир из вчерашних новостроек, переходящих в сегмент съемного жилья.

«Даже несмотря на значительный рост предложения одно- и двухкомнатных квартир, в этих сегментах отмечается наименьшее снижение медианной ставки, чем в студиях и трехкомнатных квартирах. Это связано с высокой популярностью этих форматов: однокомнатные и двухкомнатные квартиры сдаются быстрее, особенно наиболее бюджетные, что и приводит к меньшему снижению цены в этих форматах. В городах-миллионниках на долю «однушек» в среднем в феврале 2025 г. приходилось 41,8% просмотров всех объявлений о сдаче жилья, двухкомнатных квартир — 27,3%», — комментирует руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.

Однокомнатные и двухкомнатные квартиры востребованы благодаря универсальности формата. Они подходят как тем, кто планирует снимать квартиру самостоятельно, так и семейным парам. Еще одно преимущество одно- и двухкомнатных квартир — относительно невысокая медианная ставка, причем не только в сравнении с трехкомнатными квартирами, но и студиями.

«Некоторые студии могут стоит дороже, чем однокомнатные, а иногда и двухкомнатные лоты, так как формат представлен только в современных проектах — вчерашних новостройках со свежим ремонтом, новой мебелью и техникой. В то же время одно- и двухкомнатные квартиры сдаются и в старом, и в новом жилом фонде», — добавляет руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.

В Самаре медианная стоимость студий и однокомнатных квартир в феврале 2025 г. находилась на уровне 26 000 руб. За месяц стоимость форматов снизилась в среднем на 7%. Медианная ставка двух- и трехкомнатных квартир составила около 40 000 руб. Сокращение стоимости в этих форматах оказалось менее значительным: за месяц медианная ставка снизилась на 1,5%.

Самый популярный для долгосрочной аренды формат в Самаре — однокомнатные квартиры и студии. Доля просмотров объявлений о сдаче на долгосрочный период объявлений с квартирами этих форматов составляет 63,8% от просмотров всех публикаций. За ними следуют двухкомнатные и трехкомнатные квартиры (26,1%).