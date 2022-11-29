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Семье бойца из Самары установили новую газовую колонку

29 ноября 2022 13:47
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Семье бойца из Самары установили новую газовую колонку

Новую водонагревательную колонку установили в квартире одного из мобилизованных жителей региона. Помощь близким бойца СВО оказала администрация Камышлинского района вместе с газовой компанией, решив сделать жизнь его семьи комфортнее.

Когда глава семейства был призвал в ряды Вооруженных сил РФ и отправился защищать интересы страны в зону проведения специальной военной операции, все бытовые вопросы легли на его супругу Радмилу. Женщина с двумя детьми - 10 и 6 лет – живет в Самаре.

«Повестку приняли мужественно. Без мужа, нашего папы, конечно же, сейчас непросто, но мы все понимаем, мужчины должны защищать свою родину, наш папа тоже ушел - так надо, и мы будем его очень ждать, - делится жена мобилизованного. - За годы семейной жизни я поняла, что практически всю ответственность за меня, за детей держал он. Да, мы стараемся не падать духом, стараемся справляться сами, стараемся поддерживать друг друга».

И когда понадобилась профессиональная мужская помощь с решением бытового вопроса - нужно было заменить газовую водонагревательную колонку - семью не оставили без поддержки.

«Колонка была старая, ее надо было менять, но муж не успел это сделать», - рассказывает Радмила.

За помощью женщина обратилась в администрацию Камышлинского района, по месту призыва и оформления социального паспорта мобилизованного супруга. После обработки обращения представители администрации района связались с руководством местной газовой службы, и нашлось решение. Инициативу проявил весь трудовой коллектив газовиков, а это 34 человека. Люди вошли в положение семьи – собрали деньги, приобрели новую колонку, и в кратчайшие сроки бригада приехала и бесплатно заменила в квартире газовое оборудование.

«Низкий поклон дружному коллективу газового хозяйства, его руководству. Это великая помощь! Огромнейшая благодарность от всей нашей семьи администрации Камышлинского района. Мы очень довольны. И это не единичный вклад моих земляков. Еще нам передали пакет, он был просто огромный! Там теплые вещи, продукты длительного хранения, сладкие гостинцы, медикаменты – всего и не перечислить, и все это собрали неравнодушные жители района для моего мужа. Сердечно благодарю. Безумно приятно и радостно осознавать, что всегда рядом есть люди, которые от души готовы помочь, - отмечает Радмила. - Хочу выразить искреннюю признательность и благодарность небольшому коллективу местного военкомата, здесь работают замечательные люди под началом приветливого, грамотного специалиста военного комиссариата Жамиля Гусамова. Он держит связь с мужем, связывается с мобилизованными земляками, расспросит, даст советы, помогает не унывать в сложных ситуациях, поддерживая морально. Это очень важно для наших мужчин! Они должны чувствовать, что не одни, что их поддерживают, в них верят. И им будет легче выполнять боевые задачи».

Сегодня в регионе оказывают всестороннюю помощь военнослужащим и членам их семей. Этот вопрос находится на постоянном контроле у Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Главам муниципальных образований совместно с социальными службами поставлена задача оказывать адресную поддержку таким семьям, включая медицинскую помощь, устройство детей в школу или детский сад, решение коммунально-бытовых вопросов. Регион первым в стране приступил к созданию системы социальных паспортов каждой семьи защитников Отечества. Сегодня эта работа охватывает все категории военнослужащих. Социальные паспорта позволяют выявлять потребности и проблемы каждой семьи, а ответственным ведомствам помогают их решать.

 

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