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Семь семей представят Самарскую область на конкурсе «Это у нас семейное»

5 июля 2024 14:28
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За право стать лучшей семейной командой страны состязаются 300 российских семей, включая 7 из нашего региона.

Финал народного конкурса «Это у нас семейное» проходит с 5 по 8 июля в мастерской управления «Сенеж». За право стать лучшей семейной командой страны состязаются 300 российских семей, включая 7 из нашего региона.

Участвуют в финале более 2 тысяч человек от 5 до 94 лет из 83 регионов России. Они стали лучшими по итогам окружных полуфиналов, прошедших во всех федеральных округах.

Из нашего региона победу в полуфинале одержали дружные семейные команды Барановых; Бербасовых, Бочковых; Вороновых, Утегеновых; Выдриных, Фофановых; Литвинцевых, Шустовых; Степановых, Хаминых; Терских, Фоминых. Эти семьи объединяют любовь к Родине и верность традициям.

«Для нас то, что мы победили, стало огромным сюрпризом! Мы приехали участвовать, получить удовольствие в конкурсе, еще раз испытать свои семейные возможности. Мы это получили и плюс еще такой бонус! Нам удалось победить, потому что мы слушали друг друга, поддерживали. И главное, что мы вместе! Мы все делали вместе. И именно это нам помогло пройти в финал конкурса. Нас удивило, что у нас такая богатая страна, столько одаренных детей, людей. И все дружелюбные, миролюбиво настроенные. Мы очень рады оказаться в финале!» – рассказали участники семейной команды Барановых.

Ключом к успеху считают сплоченность и в другой семейной команде Самарской области.

«Это невероятно просто! Мы сидели и ждали, волновались, так хотелось победить, вот честно. И радовались за других, но все равно ждали свою фамилию, конечно, очень сильно. И сейчас такие эмоции радости, и мы очень рады. Мы приложили все усилия для того, чтобы завоевать эту победу. Конкурс просто шикарный, и особенно такие возможности, которые получают семьи! Нам помогло победить то, что мы были все вместе. У нас есть дети 7-11 лет, которым где-то было сложно, мы их поддерживали. Мы все вместе были одной командой», – подчеркнули участники семейной команды Литвинцевых, Шустовых.

В течение двух оценочных дней им предстоит выполнить целую серию интеллектуальных, спортивных и творческих заданий. Итоги подведут 8 июля — в День семьи, любви и верности.

Среди финалистов конкурса «Это у нас семейное» есть профессиональные династии – педагоги, атомщики, военнослужащие, строители, медицинские работники. Также принимали участие многодетные семьи и семьи-«долгожители», чьи отношения проверены временем – в нескольких командах представители старшего поколения находятся в браке 50, 60 и даже 70 лет.

Все 300 семейных команд, которые вышли в финал народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», получат в подарок большие семейные путешествия, а 30 семей-победителей конкурса – сертификаты номиналом 5 миллионов рублей на улучшение жилья.

Напомним, конкурс «Это у нас семейное» запустил Президент России Владимир Путин 1 сентября 2023 года. Он стал самым массовым и народным проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». Заявки на участие подали 587 250 человек из 102 735 семейных команд из 89 регионов России.

 

 

Фото организаторов конкурса

Теги: Россия

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