Сегодня Сергей Карпов посетил Большечерниговский район   

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Сегодня Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области посетил Большечерниговский район.

В рамках визита Сергей Карпов поздравил жителей и главу Большечерниговского района Алексея Акимова с 90-летним юбилеем Большечерниговского района, подчеркнув неоценимый вклад каждого в его развитие и процветание. Он от всей души пожелал жителям неиссякаемой энергии, новых свершений и успехов в реализации намеченных планов, выразив уверенность, что совместный труд и впредь будет способствовать укреплению и развитию Большечерниговского района, повышению благосостояния каждого жителя!

Также, в знак признания заслуг и патриотизма жителей района, были вручены награды – почетные знаки Губернатора Самарской области "За содействие вооруженным силам Российской Федерации" III степени.

Кроме того, Сергей Карпов поздравил всех присутствующих с Днем России, отметив особую важность этого праздника для единения и гордости за нашу страну.

Фото: минтранс СО