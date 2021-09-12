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Сегодня жители Самары отмечают 435-летие со дня основания города

12 сентября 2021 16:05
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За 435 лет Самара из деревянной крепости стала огромным, современным промышленным городом, жители которого открыты ко всему новому, при этом сохранив историю, традиции и культуру.

Жители Самары сегодня, 12 сентября, отмечают 435-летие со дня образования города. По сложившейся традиции торжественные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику основателю областной столицы – воеводе Григорию Засекину. В церемонии участие приняли Губернатор Дмитрий Азаров, Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и Глава Северной Осетии Сергей Меняйло, мэр Елена Лапушкина, депутаты регионального и федерального парламентов.

Старейшее письменное упоминание о населенном пункте на слиянии рек Самара и Волга было сделано арабским путешественником Ибн-Фадланом в 921 году. А в 1367 году пристань Samar была отмечена на карте венецианских купцов Пицигано.

Официальной датой основания русского города Самара считается 1586 год, когда по приказу царя Федора Иоанновича, воеводой князем Григорием Засекиным была построена самарская крепость.

За 435 лет Самара из деревянной крепости стала огромным, современным промышленным городом, жители которого открыты ко всему новому, при этом сохранив историю, традиции и культуру.

«Здесь у памятника Григорию Засекину появилась новая традиция собираться в этот день, чтобы еще раз отдать дань уважения, сказать слова благодарности и признательности людям, которые создавали наш город. Людям, которые писали его славную историю, – отметил Губернатор, приветствуя жителей и гостей областной столицы. – И сегодня на нас большая ответственность – эту славную историю продолжать, сохранив лучшие традиции нашей самарской земли, традиции братства и добрососедства, традиции трудолюбия и готовности встать на защиту своего Отечества. Конечно, эти традиции должны быть сохранены и приумножены. Город должен цвести».

В последние годы Самара приобретает новый облик. В городе строится современное жилье, детские сады, больницы, школы, дороги, благоустраиваются общественные пространства и дворы. Динамичными темпами развивается экономика и промышленность.

«Все это становится возможным благодаря национальным проектам, которые были инициированы Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. А реализуется – трудами и заботами жителей Самарской области, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – И мы видим, как преображается наша родная земля, не только столица региона, но и вся Самарская область. Я хочу искренне вас поблагодарить за любовь, за ваш патриотизм, за ваши труды на благо нашей родной земли и родного города».

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, который приехал специально на открытие «Парка дружбы народов», отметил, что с момента последнего его визита в Самару, а это было пять лет назад, город сильно изменился. «Приехав сюда сейчас, я увидел совершенно другую Самару, совершенно новые объекты. И это все происходит действительно благодаря труду жителей города, региона и, конечно, руководства Самарской области», – подчеркнул Глава Республики и поздравил всех с 435-летием.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло, поздравляя самарцев, отметил, что главное достояние любого города – люди. «Каждый из нас любит свою малую Родину, и потенциал у наших регионов большой. Мы сильны своей историей, обычаями и традициями. И мы рождены для того, чтобы продолжать и преумножать их. И мы это делаем, и подрастающее поколение это перенимает у нас. 435 лет для города – большой срок. Но я уверен, что все еще только начинается», – сказал он.

«Конечно, каждый самарец может многое рассказать об истории любимого города, о событиях, с ним связанных, и людях, которые трудятся на этой земле. А сегодня Самара все больше открывается миру, сегодня в Самаре каждый может найти себе занятие по душе. И в этот замечательный день очень хочется пожелать всем нам благоденствия, добра, счастья и любви», – обратилась Елена Лапушкина.

«Все мы искренне любим наш город, страницы его истории поистине прекрасны и удивительны, – добавил председатель губернской думы, почетный гражданин области Геннадий Котельников. – Сегодня Самара и весь регион вступают в новый этап своего развития, который определит будущее на десятилетия вперед. Я уверен, что мы сможем сделать многое, если будем работать единой командой»!

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн подсчитал, что с момента образования города сменилось примерно 16 поколений. По его мнению, деревянной крепости, появившейся на Волге, было суждено стать огромным городом. «Самара меняется, она становится краше, сильнее, благополучнее. Друзья, давайте еще сильнее и крепче любить наш город, ценить и беречь его», – обратился он к самарцам.

«В День города мы говорим и вспоминаем о людях, которые строили, создавали и защищали Самару, – добавил депутат федерального парламента Игорь Станкевич. – Мы говорим спасибо тем, кто и сегодня работает на созидание».

Депутат Госдумы Леонид Симановский, поздравляя жителей областной столицы, отметил, что Самара – уникальный город, и похожих нет во всей России: «Здесь очень много строится детских садов, школ, больниц, промышленных предприятий, дорог. Но главное достояние Самары – это, конечно, люди – добрые, отзывчивые, внимательные и всегда улыбающиеся».

«Это хорошая традиция - возлагать цветы к памятнику основателю города, – сказал депутат Виктор Казаков. – Жители Самары, которые любят свой город, приходят сюда в этот день. Григорий Засекин основал крепость для защиты южных рубежей России, но за прошедшие столетия было сделано очень много для того, Самара превратилась в замечательный город с миллионным населением. Я от чистого сердца поздравляю всех с Днем города!»

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

Теги: Акценты В центре внимания

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