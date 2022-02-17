Сегодня вручена 10-тысячная карта жителя Самарской области

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Сегодня в офисе банка ВТБ вручена 10-тысячная карта жителя Самарской области. Счастливым обладателем многофункционального пластика стала жительница Самары. С начала массового выпуска карты жителя Самарской области банки-эмитенты уже получили более 12 тысяч заявок на ее оформление.

Карта жителя Самарской области выпускается на базе платежной системы «Мир». Универсальный пластик можно использовать на территории региона как полноценную банковскую карту, проездной в общественном городском транспорте, получать скидки от партнеров проекта. С этого года владельцам карт стал доступен новый функционал – полис ОМС, который является аналогом бумажного документа. Также держатели единых карт могут зарегистрировать ее как ски-пасс на горнолыжном комплексе «Кувандык 365» в Оренбургской области.

Проект «Карта жителя Самарской области» был запущен в эксплуатацию во второй половине 2021 года в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» и его федеральной составляющей «Информационная инфраструктура».

«Проект «Карта жителя Самарской области» активно развивается во многом благодаря поддержке областного правительства и лично губернатора Дмитрия Азарова. С помощью Карты жители Самарской области в этом году смогут получить ряд медицинских услуг. Уже сейчас ее можно использовать как полис ОМС при обращении в регистратуры лечебных учреждений. В ближайшее время совместно с областным министерством здравоохранения будет разработан и внедрен сервис «Электронный рецепт». Помимо этого, на портале Карты жителя мы продолжим развивать сервисы в сфере культуры, туризма, спорта: появится возможность оплаты экскурсий и регистрации на спортивные мероприятия. В перспективе Карта жителя Самарской области должна стать единой площадкой записи на прием в МФЦ. Уверен, все это сделает проект востребованным и популярным среди жителей региона», – прокомментировал заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Оформить заявку на карту жителя Самарской области можно онлайн на интернет-портале продукта. Для этого необходимо авторизоваться на портале через Госуслуги и заполнить поля предлагаемой формы. Подача заявления на выпуск единого пластика доступна лично в любом региональном офисе ВТБ или банка «Солидарность». Для этого потребуется предоставить паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Оформление карты жителя является бесплатной для всех клиентов. В среднем ее срок изготовления составляет от 14 дней.

«Карта жителя Самарской области является одним из знаковых розничных продуктов для банка в регионе. В этом году команда ВТБ совместно с другими участниками проекта продолжит активно развивать и совершенствовать ее. В феврале у карты жителя на базе «Мультикарты» ВТБ появилась новая функция – реестровый выпуск. Любой работодатель сможет легко оформить карты жителя для своего коллектива, и не важно, какая у него численность. При этом для удобства мы готовы взять на себя фотосъемку сотрудников, чтобы компания не тратила на это время», – говорит Максим Папков, управляющий ВТБ в Самарской области.

Для удобства пользователей на карту можно оформлять любые выплаты социального характера, переводить зачисление пенсии и заработной платы.

«Удобно, что в одной карте есть все, что нужно в повседневной жизни. Интересно использовать карту жителя как транспортную и скидочную, чтобы не заполнять кошелек другими пластиковыми картами. Большой плюс, что с картой жителя теперь можно обращаться в поликлиники, потому что не всегда с собой есть бумажный полис ОМС, а в текущей ситуации никогда не знаешь, в какое время он может пригодиться», – отметила Татьяна Патрасиенко.

Фото: правительство СО