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Сегодня в Сергиевском районе проводится профилактическое мероприятие «Тонировка»
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Сегодня в Сергиевском районе проводится профилактическое мероприятие «Тонировка»

18 августа 2024 14:22
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Превышение норм светопропускаемости стекол транспортных средств является  грубым нарушением ПДД РФ.

Сегодня на территории Сергиевского района проводится профилактическое мероприятие под условным названием «Тонировка», в котором личное участие принимает врио начальника Госавтоинспекции Сергиевского района капитан полиции Сергей Киселев.

Госавтоинспекция Сергиевского района напоминает, что превышение норм светопропускаемости стекол транспортных средств является  грубым нарушением ПДД РФ и влечет за собой административную ответственность по ст.12.5 ч.3 прим.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе, покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств».

Любителям устанавливать на  автомобили всевозможные «шторки», съёмные пленки и прочие предметы, ограничивающие видимость, стоит помнить, что подобные действия так же нарушают законодательство и влекут за собой наложение штрафа и изъятие данных предметов.

Госавтоинспекция также предупреждает водителей, что после вынесения постановления по делу об административном правонарушении за нарушение правил эксплуатации транспортного средства, предлагается на месте устранить причину нарушения (снять тонировку). В случае отказа водителя, инспектор выносит требование в письменном виде об устранении нарушения (удаления пленочного покрытия) в течение суток. Требование вносится в базы Госавтоинспекции, и при повторном выявлении этого же нарушения, водитель привлекается к ответственности за неисполнение требования сотрудника полиции по ст.19.3 КоАП РФ.

 

Фото:   пресс-служба ГАИ СО

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