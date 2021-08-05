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Сегодня в Самару прибывает сопредседатель ОНФ Елена Шмелева

5 августа 2021 13:32
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Сегодня в Самару прибывает сопредседатель ОНФ Елена Шмелева

Сегодня в Самарской области с рабочим визитом прибудет сопредседатель Центрального штаба, руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Запланировано посещение нескольких образовательных учреждений, в том числе спортивной школы олимпийского резерва №17 в Самаре, Центра технического творчества детей «НОВАпарк» в Новокуйбышевске, технопарка «Жигулевская долина» в Тольятти.  

В ходе поездки, как сообщает пресс-служба ОНФ, будут подняты вопросы раннего развития и дальнейшей профессиональной поддержки одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области естественнонаучных дисциплин, искусства, спорта и технического творчества. А также реализацию модели непрерывного педагогического образования.

На площадке регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» состоится Круглый стол с экспертами из образовательно среды, представителями школ РАН, учениками и их родителями. Все предложения в части развития системы образования, полученные в ходе визита в Самару, будут рассмотрены и могут быть сформированы в качестве законодательных инициатив. 

 

Теги: Елена Шмелева ОНФ

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