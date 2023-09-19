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Сегодня в Самаре прошло показательное пожарно-тактическое учение во Дворце спорта им. В. Высоцкого

19 сентября 2023 18:17
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Совершенствовались навыки работы пожарно-спасательных подразделений по ликвидации пожаров в сложных условиях на объектах с массовым пребыванием людей.

Сегодня в Самаре прошло показательное пожарно-тактическое учение во Дворце спорта им. В. Высоцкого. В нем, от регионального МЧС, было задействовано 65 человек личного состава и 14 единиц техники.

Общее руководство учением осуществлял начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

Согласно легенде, в результате короткого замыкания произошло возгорание на 3 этаже в помещении конференц-зала. Заметившие пожар сотрудники спорткомплекса, действуя по инструкции, немедленно сообщили о возгорании на пульт пожарной охраны, отключили электричество и начали проводить эвакуацию людей. В кратчайшие сроки к зданию подъехали пожарно-спасательные подразделения, машины скорой медицинской помощи и другие специальные службы.

Звенья газодымозащитной службы провели разведку помещений комплекса, обнаружив двоих условно пострадавших. С помощью масок самоспасателей их благополучно эвакуировали из здания и передали медикам.

В ходе пожарно-тактического учения совершенствовались навыки работы пожарно-спасательных подразделений по ликвидации пожаров в сложных условиях на объектах с массовым пребыванием людей.

«В этом году учение во Дворце спорта проводится уже во второй раз. Сегодня были отработаны маршруты прибытия техники, действия пожарно-спасательных подразделений и персонала объекта. Пожарные еще раз уточнили расположение всех помещений, проверили работу систем оповещения и пожаротушения, отработали вопросы взаимодействия с персоналом спорткомплекса. Все задачи выполнены, цели учения достигнуты», - отметил начальник Главного управления, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:    пресс-служба ГУ МЧС СО

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