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Сегодня в Самаре открывается фестиваль-выставка «Друг человека»
Сегодня в Самаре открывается фестиваль-выставка «Друг человека»
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Сегодня в Самаре открывается фестиваль-выставка «Друг человека»

28 октября 2023 09:55
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Сегодня в Самаре открывается фестиваль-выставка «Друг человека»

28 и 29 октября с 10.00 до 19.00 в выставочном центре "Экспо-Волга" пройдет выставка животных из приютов «Друг Человека».

«Друг Человека» - это крупнейшая выставка животных из приютов в Самаре, проводится с 2018 года. Предстоящий фестиваль будет юбилейным – он пройдет в десятый раз.

Основная цель мероприятия – привлечь внимание общественности к проблемам безнадзорных животных и дать им шанс обрести новых хозяев. В этом году на выставке будут представлены порядка 120 кошек и 80 собак из 5 самарских приютов. Забрать понравившееся животное можно совершенно бесплатно на самом мероприятии. При передаче кошек и собак новым хозяевам сотрудники приютов проконсультируют по всем возникающим вопросам.

Участников юбилейной выставки ждет насыщенная программа. На площадке фестиваля все желающие могут посетить ветеринарный форум, посетителей ждет конкурс собак без породы «Метис Вселенная», а также конкурс костюмов для собак, показательные выступления по трюковой дрессировке, спортивным дисциплинам, благотворительная ярмарка местных производителей и хенд-мейда, конкурсы и мастер-классы. Кроме того, на фестивале будут работать фотозона, пространство для создания арт-объектов и фудкорт. Вход на выставку свободный.

Фестиваль «Друг человека» проходит при поддержке Администрации г.о. Самара, Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара, Администрации Октябрьского внутригородского района г.о. Самара, а также стационара для животных «ФлагманВет», ВК «Экспо-Волга».

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