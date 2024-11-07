Сегодня в 12:00 на площади Куйбышева в Самаре состоится традиционный Парад Памяти. 

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Он посвящен легендарному военному параду 1941 года в г. Куйбышеве – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны. В этом году он пройдет уже в 14 раз. В Параде примут участие более 7,5 тысяч человек.



Прохождение расчетов будет сопровождать Центральный военный оркестр Минобороны РФ - впервые после парада 1941-го. Также по площади Куйбышева проедет техника времен Великой Отечественной войны.



Почетными гостями парада станут участники СВО, ветераны боевых действий, руководители филиалов госфонда "Защитники Отечества", которые в эти дни работают в Самарской области.