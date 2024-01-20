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Приказом ФСИН России от 10 декабря 2007 года № 701 утвержден День специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию.

Главная задача подразделения – конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по железнодорожным и автодорожным маршрутам.

В честь знаменательного события в управлении по конвоированию УФСИН России по Самарской области прошло торжественное собрание.

Со славной датой сотрудников и ветеранов управления тепло поздравил начальник подразделения полковник внутренней службы Александр Пашкуров. Александр Васильевич отметил важную роль сотрудников УК в поддержании законности и правопорядка, сплоченность коллектива, высокую степень ответственности.

Подразделение регулярно занимает призовые места, как в спортивных состязаниях, так и в конкурсах художественной самодеятельности.

В День специальных подразделений УИС по конвоированию сотрудников и ветеранов с юбилеем поздравили председатель Самарского регионального отделения Общероссийская организация «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Артур Маливанчук и члены этой организации Алексей Халитов и Михаил Чудаков. Они спели несколько замечательных песен. Среди участников концерта также были курсанты Самарского юридического института ФСИН и ветеран конвойной службы Михаил Гришкин.

Наиболее отличившихся сотрудников и ветеранов наградили памятными подарками и благодарностями.

Завершилось торжество фотографированием на добрую память, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области