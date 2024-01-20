Я нашел ошибку
Главные новости:
Проводникам запретят высаживать животных из поезда, сообщили в РЖД.
«Федеральная пассажирская компания» меняет правила перевозки животных после гибели кота Твикса
По инициативе жителей в 2018 году это общественное пространство было благоустроено. Активное участие в разработке дизайн-проекта территории принимали учащиеся школы №154.
В сквере «Солнечная поляна» прошло праздничное мероприятие «Зимние забавы»
Крупнейший в России производитель томатной пасты столкнулся с дефицитом семян
Крупнейший в России производитель томатной пасты столкнулся с дефицитом семян
Пилотируемый корабль Crew Dragon с космическими туристами из четырех человек состыковался с МКС
В целях популяризации среди старшеклассников и их родителей службы в органах внутренних дел, ориентирования выпускников на поступление в вузы МВД России.
Полицейские региона принимают участие в общешкольных родительских собраниях
Победителем соревнований среди мужчин стал спортсмен из Самарской области Александр Лифанов.
На "Зимнем турнире" по современному пятиборью сборная Самарской области заняла первое место в командном зачете
Волонтеры, которые искали животное, сообщили в соцсетях, что труп животного обнаружили в снегу недалеко от железной дороги.
Кота Твикса, которого проводница выбросила из поезда нашли мертвым
Главная задача подразделения – конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по железнодорожным и автодорожным маршрутам.
Сегодня Управлению по конвоированию УФСИН СО – 25 лет
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.59
-0.07
EUR 96.38
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В сквере «Солнечная поляна» прошло праздничное мероприятие «Зимние забавы»
Полицейские региона принимают участие в общешкольных родительских собраниях
Семейный онлайн-конкурс «Герб моей семьи» проведет Самарский зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сегодня Управлению по конвоированию УФСИН СО – 25 лет

20 января 2024 14:31
161
Главная задача подразделения – конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по железнодорожным и автодорожным маршрутам.

Приказом ФСИН России от 10 декабря 2007 года № 701 утвержден День специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию.

Главная задача подразделения – конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по железнодорожным и автодорожным маршрутам.

В честь знаменательного события в управлении по конвоированию УФСИН России по Самарской области прошло торжественное собрание.

Со славной датой сотрудников и ветеранов управления тепло поздравил начальник подразделения полковник внутренней службы Александр Пашкуров. Александр Васильевич отметил важную роль сотрудников УК в поддержании законности и правопорядка, сплоченность коллектива, высокую степень ответственности.

Подразделение регулярно занимает призовые места, как в спортивных состязаниях, так и в конкурсах художественной самодеятельности.

В День специальных подразделений УИС по конвоированию сотрудников и ветеранов с юбилеем поздравили председатель Самарского регионального отделения Общероссийская организация «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Артур Маливанчук и члены этой организации Алексей Халитов и Михаил Чудаков. Они спели несколько замечательных песен. Среди участников концерта также были курсанты Самарского юридического института ФСИН и ветеран конвойной службы Михаил Гришкин.

Наиболее отличившихся сотрудников и ветеранов наградили памятными подарками и благодарностями.

Завершилось торжество фотографированием на добрую память, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах
20 января 2024  11:08
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах
509
Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий
19 января 2024  13:33
Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий
550
19 января в Самарской области на участке трассы M5
19 января 2024  09:55
19 января в Самарской области на участке трассы M5 "Урал" полностью перекрыли движение
419
 На Выставке
19 января 2024  09:42
 На Выставке "Россия" за лучшую просветительскую деятельность отмечена Самарская область
423
Губернатор поблагодарил всю региональную команду организаторов, которые готовили экспозицию, наполняют содержанием деловую, образовательную и культурно-развлекательную программу.
18 января 2024  20:58
Самарский стенд на выставке «Россия» стал лучшим в просветительской деятельности
575
Весь список