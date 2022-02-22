«Сегодня – мы вместе»: самарские и федеральные эксперты прокомментировали результаты опроса о поддержке жителей ДНР и ЛНР

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Большинство россиян, по данным последнего опроса ВЦИОМ, поддерживают прием жителей, эвакуированных из Донбасса. С таким решением согласились 75% россиян. Предоставление жителям ДНР и ЛНР материальной помощи в размере 10 тысяч рублей поддержали 82% россиян.

За сутки границу РФ в Ростовской области пересекли более 21 тысячи жителей Донбасса. Всего в Россию уже прибыло более 61 тысячи человек из ДНР и ЛНР. Порядка тысячи из них уже получили единовременные выплаты в 10 тысяч рублей.

Самарская область и еще 63 региона страны заявили, что готовы принять у себя людей, вынужденных покинуть свои дома в Луганске и Донецке. Сейчас регионы готовят для них пункты временного размещения. Кроме этого, создаются специальные штабы на базе общественных приёмных для жителей Добасса, где будет предоставляться гуманитарная помощь.

«Мировое информационное поле наполнено тревожными сообщениями из Донбасса, - говорит заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский. - Не думал, что в 21 веке может случиться такая глобальная провокация, жертвами которой стали миллионы мирных жителей. Уверен, что все россияне, как и я, не могут быть равнодушными к чужой беде. Наш губернатор Дмитрий Азаров поддержал людей, оказавшихся в этой сложной ситуации, к нам едут женщины, дети и пожилые люди. В непростые времена наше сплочение помогает не просто пережить их, но выйти истинными победителями. Эскалация не бесконечна. Не сомневаюсь, что скоро все кончится, жизнь вернётся на круги своя, а сегодня - мы вместе, мы своих не бросаем!»

Самарская область готова разместить у себя порядка 1000 человек. Прибытие состава ожидается в ближайшие несколько дней. По предварительной информации, почти половина состава - дети разных возрастов, в том числе младенцы, много пожилых людей.

В настоящее время для пунктов временного размещения определены ресурсы баз отдыха разных муниципалитетов, не задействованные в организации смен для жителей региона. Это кинель-черкасский санаторий «Колос», красноярский лагерь «Космос-2», самарский БО «Дубки» и БО «Волжанка» посёлка Волжский.

«Санаторий «Колос» в Кинель-Черкасском районе подготовили для приема жителей из Донецкой и Луганской народных республик, - подтвердил депутат Самарской Губернской Думы, уполномоченный представитель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Холин. - Губернатор области обратился к землякам с просьбой помочь в приеме, размещении и окружении заботой прибывающих к нам людей, испытавших на себе угрозу их жизни и безопасности. В «Колос» приедут почти 300 человек. Сейчас мы еще не знаем, сколько среди них будет детей и пожилых. Но очень важно, чтобы они почувствовали, что они не одни! Что трудности, с которыми они столкнулись, не только их трудности! Это было в 1990 году, когда мы - курсанты, встречали семьи вынужденных переселенцев из Нахичиваня и размещали их в своих общежитиях, когда в 2014 вместе со студентами встречали поезда на самарском вокзале. Сейчас этап, когда мы должны быть вместе! С границы нельзя уйти, она пойдет за тобой! Мы не можем уйти, потому что завтра придётся уходить нам! Прошу каждого сделать то, что можешь для тех, кто завтра приедет к нам с надеждой на помощь и заботу!»

Неравнодушные жители Самарской области выразили большое желание помочь попавшим в беду людям. Сейчас волонтеры готовят пункты приема вещей, игрушек и предметов первой необходимости. Координаты будут предоставлены дополнительно.

По словам члена Совета Федерации Константина Долгова, волонтеры очень оперативно прибыли в пункты временно размещения – «не по приказу, а по велению сердца». «Все наше общество солидаризуется с властями в помощи жителям Донбасса, которые близки нам – как этнически, так и ментально и духовно, и даже юридически, – подчеркнул сенатор. - Принять и разместить у нас людей с Донбасса – решение правильное и с общегуманитарной точки зрения, и той точки зрения, что в ЛНР и ДНР живет несколько сот тысяч граждан РФ. Сейчас у нас, можно сказать, проводится тест на человеколюбие. И в большинстве своем российское общество его проходит более чем успешно».

«Одна из русских черт — помогать тем, кому сейчас плохо и это видно по количеству активистов в регионах страны, - отметила политконсультант Алёна Август. - Результаты опроса ВЦИОМ неудивительны и им можно верить, потому что несмотря на то, что юридически это не единая страна, по-человечески Россия остаётся в едином поле с республиками. Это люди, у которых здесь есть родственники, друзья, те, с кем учились. Ментально мы очень близкие народы. Границы в душе стереть нельзя. Люди тревожатся о своих близких и готовы принимать беженцев».

Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что за последнее время активными стали обстрелы с украинской стороны. Главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию и попросили Президента России Владимира Путина признать независимость республик. 21 февраля Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик.

Фото: соцсети