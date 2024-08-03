Я нашел ошибку
Главные новости:
ряд дорог в Кировском районе Самары оказались под водой
Ряд дорог в Кировском районе Самары оказались под водой
На трассе в Самарской области в аварии пострадали четыре человека
На трассе в Самарской области в аварии пострадали четыре человека
Тольяттинский «Акрон» уступил «Динамо» в матче РПЛ
Тольяттинский «Акрон» уступил «Динамо» в матче РПЛ
Власти Самары отказалась менять зонирование Парка 60-летия Советской власти
Власти Самары отказалась менять зонирование Парка 60-летия Советской власти
Сегодня Кинель празднует свое 187-летие
Сегодня Кинель празднует свое 187-летие
У России будет медаль на Олимпиаде в Париже.
У России будет медаль на Олимпиаде в Париже
Российскому боксеру выбили глаз, когда он попытался заступиться за мальчика.
Российскому боксеру выбили глаз, когда он попытался заступиться за мальчика
Вячеслав Федорищев взял на контроль капитальный ремонт ДК «Искра» в Самаре
Вячеслав Федорищев взял на контроль капитальный ремонт ДК «Искра» в Самаре
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.7
-0.08
EUR 92.83
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сегодня Кинель празднует свое 187-летие

3 августа 2024 17:57
255
Сегодня Кинель празднует свое 187-летие

Кинель – город с интересной историей, крепкими традициями и талантливыми жителями. Именно люди на каждом этапе развития, от маленького железнодорожного поселка до современного городского округа, помогали Кинелю расти и преображаться. Сейчас мы видим уютную и благоустроенную территорию с развитой транспортной и социальной инфраструктурой, с комфортными условиями для жизни и отдыха. И все это благодаря неустанному труду нескольких поколений кинельцев, которые строили и создавали, облагораживали и развивали, повышали экономический и интеллектуальный потенциал городского округа.

Жить и работать в Кинеле с каждым годом становится комфортнее. Город гордится сильными трудовыми коллективами, профессиональными династиями и мудрыми наставниками. Одаренные дети, талантливая и креативная молодежь, замечательные творческие коллективы, прославляющие городской округ далеко за пределами Самарской области.

Железная дорога сыграла ключевую роль в развитии города, раскрыла потенциал его выгодного географического расположения, превратив небольшой пристанционный посёлок в крупнейший железнодорожный узел. Сегодня Станция Кинель входит в двадцатку важнейших железнодорожных узлов страны, сообщает паблик Самарская область.

Поздравляем всех жителей города Кинель с праздником!

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев и Дмитрий Ядров обсудили развитие в Самарском регионе транспортной инфраструктуры
3 августа 2024  13:53
Вячеслав Федорищев и Дмитрий Ядров обсудили развитие в Самарском регионе транспортной инфраструктуры
278
Вячеслав Федорищев рассказал заместителю Руководителя Администрации Президента РФ Максиму Орешкину о социально- экономическом развитии региона
3 августа 2024  11:45
Вячеслав Федорищев рассказал заместителю Руководителя Администрации Президента РФ Максиму Орешкину о социально- экономическом развитии региона
640
Бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, сегодня уделяется особое внимание.
2 августа 2024  20:56
Вячеслав Федорищев и Максим Орешкин обсудили меры поддержки предпринимателей в сфере креативных индустрий
596
Вячеслав Федорищев встретился с трудовым коллективом РКЦ «Прогресс».
2 августа 2024  17:16
Вячеслав Федорищев и Максим Орешкин обсудили с руководством РКЦ «Прогресс» перспективы развития предприятия
637
Самарская область – сейчас один из лидеров развития гидромелиорации в России.
2 августа 2024  14:21
В Самарской области запустили в тестовом режиме новый участок оросительной системы
557
Весь список