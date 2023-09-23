Сегодня и завтра в Самаре пройдет фестиваль "Сад Культур — праздник урожая, экологии и искусства!"

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23 и 24 сентября Третьяковка в Самаре приглашает на бесплатный фестиваль "Сад Культур — праздник урожая, экологии и искусства!"

Место проведения фестиваля - самарский Сад баланса у Фабрики-кухни.

Жителей и гостей города ждут ботанические экскурсии по Саду Баланса, а также лекции по апсайкл-дизайну, культуре городских огородов, экологичном образе жизни и об искусстве на свежем воздухе (на камнях под надписью ЗИМ).

Кроме того, в рамках фестиваля проведут мастер-классы по созданию букетов, арт-заготовкам инсталляций и архитектуре садовых построек, музыкальный концерт и модный показ.

Вход свободный. С полной программой можно ознакомиться в группе фестиваля https://vk.com/event222549999