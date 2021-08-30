Сегодня Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона

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Губернатор Самарской области ответит на вопросы жителей региона. Прямой эфир состоится 30 августа в 18:45.

Трансляция запланирована в официальном сообществе "Самарская область" ВКонтакте. Оставить свои вопросы жители региона могут в этой же группе под постом с анонсом эфира.



Напомним, в июне Президент Владимир Путин призвал глав субъектов РФ чаще организовывать прямые линии с населением. Однако в Самарской области такая практика существует уже давно. Губернатор Дмитрий Азаров регулярно напрямую общается с жителями региона, выходит на прямую связь в телеэфире и соцсетях, сообщает Сова.инфо.

- Считаю, что только так, в прямом диалоге с жителями региона, сообща можно эффективно решать вопросы, которые волнуют людей и требуют незамедлительной реакции, моего прямого поручения по тем или иным возникающим темам, - заявил Дмитрий Азаров в июне после поручения Президента.

Фото: "Самарская область" / vk.com