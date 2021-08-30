Сегодня Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона

Я нашел ошибку
Главные новости:
Единственным средством защиты от инфекции является профилактика.
В Самарской поликлинике № 14 открыт круглосуточный пункт вакцинации
Для предупреждения заражения в ведомстве рекомендуют при посещении лесопарковых зон и берегов водоемов носить закрытую защитную одежду.
Роспотребнадзор предупредил о появлении в России комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила
Количество рейдов, охватывающих все виды общественного транспорта, увеличилось до 80 в неделю.
В Самаре не ослабевает контроль за соблюдением масочного режима
На прошлой неделе самарцы могли увидеть ходячую пирамиду у жилых домов на пересечении улиц Гагарина и Революционной. 
РКС-Самара: Вы всё ещё должник? Тогда пирамида идёт к вам 
В 2021 году Фестивали «Золотой Маски» пройдут в 13 российских городах.
В Новокуйбышевске  состоится фестиваль «Золотая Маска»
Основу выставки составят шесть женских костюмов Ярославской, Тверской, Архангельской, Олонецкой, Брянской и Белгородской губерний.
В Безенчуке состоится открытие выставки «Русский традиционный костюм»
Это позволит Уполномоченному и региональным омбудсменам оперативно реагировать на жалобы о нарушениях избирательных прав.
Уполномоченные по правам человека примут участие в видеонаблюдении за ходом выборов
Посещение спектакля детьми с ограниченными возможностями здоровья во многом стало возможным благодаря новому зданию.
1 сентября в Самарском театре кукол состоится праздник для детей-инвалидов
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.57
-0.42
EUR 86.81
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре не ослабевает контроль за соблюдением масочного режима
В Новокуйбышевске  состоится фестиваль «Золотая Маска»
На Рощинском полигоне 28 августа состоится закрытие военно-технического форума «Армия-2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сегодня Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона

30 августа 2021 13:20
242
Сегодня Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона

Губернатор Самарской области ответит на вопросы жителей региона. Прямой эфир состоится 30 августа в 18:45.

Трансляция запланирована в официальном сообществе "Самарская область" ВКонтакте. Оставить свои вопросы жители региона могут в этой же группе под постом с анонсом эфира.

Напомним, в июне Президент Владимир Путин призвал глав субъектов РФ чаще организовывать прямые линии с населением. Однако в Самарской области такая практика существует уже давно. Губернатор Дмитрий Азаров регулярно напрямую общается с жителями региона, выходит на прямую связь в телеэфире и соцсетях, сообщает Сова.инфо.

- Считаю, что только так, в прямом диалоге с жителями региона, сообща можно эффективно решать вопросы, которые волнуют людей и требуют незамедлительной реакции, моего прямого поручения по тем или иным возникающим темам, - заявил Дмитрий Азаров в июне после поручения Президента.

 Фото: "Самарская область" / vk.com

Теги: В центре внимания Губернатор Дмитрий Азаров прямой эфир

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров сегодня встретится с пострадавшими от пожара жителями Борского района
23 августа 2021, 09:38
Дмитрий Азаров сегодня встретится с пострадавшими от пожара жителями Борского района
Ночью в Борском районе возникло несколько верховых пожаров, которые удалось быстро ликвидировать. Происшествия
855
Сегодня день рождения отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
09 августа 2021, 09:39
Сегодня день рождения отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Коллектив НИА Самара присоединяется к поздравлениям! Общество
2497
Дмитрий Азаров рассказал, останется ли работать губернатором Самарской области
08 июля 2021, 12:03
Дмитрий Азаров рассказал, останется ли работать губернатором Самарской области
Губернатор ответил на вопрос, почему возглавил список "Единой России" на выборах в Госдуму. Политика
1248
В центре внимания
В Самарской области откроется «Школа фермера»
30 августа 2021  13:49
В Самарской области откроется «Школа фермера»
213
Сегодня Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона
30 августа 2021  13:20
Сегодня Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона
240
Сроки запуска троллейбусов в Куйбышевский район Самары перенесли
30 августа 2021  13:12
Сроки запуска троллейбусов в Куйбышевский район Самары перенесли
198
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
30 августа 2021  11:48
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
260
до 13 сентября авторы социально-значимых инициатив могут принять участие в конкурсе от Общественной палаты Российской Федерации
30 августа 2021  10:46
До 13 сентября авторы социально-значимых инициатив могут принять участие в конкурсе от Общественной палаты Российской Федерации
416
Весь список