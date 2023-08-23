Сегодня, 23 августа, Самарская область вместе со всей страной отмечает день воинской славы

Я нашел ошибку
Главные новости:
Целью акции является почитание и сохранение памяти о сотрудниках УИС, героически погибших при выполнении служебных задач.
Сотрудники УФСИН СО приняли участие во Всероссийской акции «Вахта памяти»
Для гостей и жителей Самары выступит 4 оркестра.
25 августа состоится финальный концерт третьего сезона «Летних вечеров духовой музыки»
Гости узнают трогательные истории о невероятной дружбе человека и собаки и сделают памятные фотографии.
«ФлагманВет» и ДК «Заря» приглашают подружиться с собаками в День благодарности этим животным
По итогам  2022 года  Самарская область вошла в 20-ку лидеров по выполнению программы капремонта школ.
Вопросы общественного контроля за капремонтом школ с участием территориальных объединений обсудят на форуме «Сообщество» в Самаре
26 августа на площади Куйбышева.
Большой баскетбольный праздник: в Самаре пройдет традиционный турнир «Samara Open»
Подать заявку на участие фотоконкурсе «Русская цивилизация» 2023 года могут как профессиональные фотографы, так и любители в следующих номинациях:
Жителей Самарской области приглашают к участию в Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация»
В Самарской области общественники продолжают участие во Всероссийской акции «Гражданский мониторинг
В Самарской области общественники продолжают участие во Всероссийской акции «Гражданский мониторинг
В Самарской области стартует II Детско-юношеский футбольный фестиваль SAMARA GUP
В Самарской области стартует II Детско-юношеский футбольный фестиваль SAMARA GUP
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.12
-0.02
EUR 102.75
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
25 августа состоится финальный концерт третьего сезона «Летних вечеров духовой музыки»
Ночь кино пройдет в Самарской области
Музей Эльдара Рязанова: лекция Кирилла Горячка «Дзига Вертов. Школа «киноков»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сегодня, 23 августа, Самарская область вместе со всей страной отмечает день воинской славы

23 августа 2023 11:29
202
Сегодня, 23 августа, Самарская область вместе со всей страной отмечает день воинской славы

80 лет назад завершилась победой легендарная Курская битва. Сражение закрепило успех, начало которому положила Сталинградская битва. Гитлеровцы после поражения в Курской битве более не имели сил проводить стратегические наступательные операции.

«Битва на огненной дуге стала символом высочайшего героизма, самоотверженности, патриотизма нашего народа. В этом сражении плавилась броня, но остался несокрушимым боевой дух нашего солдата, который выстоял и, несмотря ни на что, победил. Мы гордимся тем, что среди героев Курской битвы было немало наших земляков. Низкий вам поклон, дорогие наши ветераны, за бесценный вклад в Победу, за стойкость и мужество на полях сражений и в тылу. Вы завоевали нам свободу, научили верить в себя, в свою страну, свято выполнять воинский и гражданский долг, преданно любить Родину», – отметил в обращении по случаю 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В битвах на Курской дуге участвовали тысячи советских воинов, чьи судьбы связаны с Самарской землей. За проявленную отвагу и воинскую доблесть 45 из них были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Всего с обеих сторон в сражении участвовало более двух миллионов солдат и офицеров. По итогам битвы на Курской дуге были освобождены такие крупные и стратегически важные города, как Белгород и Орёл. Финальной точкой стало освобождение от немецких войск Харькова. В честь этой победы в Москве впервые в годы войны прогремел артиллерийский салют.

В память о событиях легендарного сражения на Курской Дуге в Самаре на площади Славы начал работу выставочный фотопроект, реализованный при поддержке Правительства Самарской области. Через исторические факты, документальные свидетельства и фотохронику того времени жители и гости губернии узнают об основных этапах и событиях Курской битвы.

Особое внимание в выставочной экспозиции уделено вкладу промышленности и жителей Куйбышевской области в победу нашей армии на Курской дуге: от производимых в Куйбышеве легендарных штурмовиков Ил-2, которые наводили ужас на вражеских танкистов, до подвигов героев-куйбышевцев, навсегда вписавших золотыми буквами родную губернию в историю Великой Победы.

В рамках фотовыставки представлен рассказ о боевом пути и послевоенной судьбе 16 наших земляков – героических участников Курской битвы, чьи ратные подвиги и самоотверженный труд в послевоенное время наиболее наглядно олицетворяют непоколебимый дух и силу характера жителей родной губернии и всех волжан. Также в основу фотовыставки легли материалы известного проекта «Генералы земли Самарской», увековечившего память o советских военачальниках, чьи биографии связаны с нашей губернией.

Выставка работает круглосуточно с 22 августа по 30 сентября 2023 года.
Вход свободный.

Фото: Департамент информационной политики

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцев приглашают на сельскохозяйственные муниципальные ярмарки
23 августа 2023, 11:46
Самарцев приглашают на сельскохозяйственные муниципальные ярмарки
Также свою продукцию смогут реализовать и пенсионеры, для которых торговые места выделяются на безвозмездной основе. Экономика
405
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
23 августа 2023, 11:35
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
Битва на огненной дуге стала символом высочайшего героизма, самоотверженности, патриотизма нашего народа. Общество
356
Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении вопросов стратегического развития России
23 августа 2023, 09:37
Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении вопросов стратегического развития России
В Самарской области результаты находятся на уровне общероссийских. Общество
184
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Самарцев приглашают на сельскохозяйственные муниципальные ярмарки
23 августа 2023  11:46
Самарцев приглашают на сельскохозяйственные муниципальные ярмарки
387
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
23 августа 2023  11:35
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
351
Сегодня, 23 августа, Самарская область вместе со всей страной отмечает день воинской славы
23 августа 2023  11:29
Сегодня, 23 августа, Самарская область вместе со всей страной отмечает день воинской славы
195
Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении вопросов стратегического развития России
23 августа 2023  09:37
Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении вопросов стратегического развития России
182
Четыре коллектива из Самарской области вошли в число 15 лауреатов IV Всероссийского парафестиваля.
22 августа 2023  16:59
В Самаре губернатор Дмитрий Азаров отметил лауреатов IV Всероссийского парафестиваля
414
Весь список