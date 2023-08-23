Сегодня, 23 августа, Самарская область вместе со всей страной отмечает день воинской славы

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80 лет назад завершилась победой легендарная Курская битва. Сражение закрепило успех, начало которому положила Сталинградская битва. Гитлеровцы после поражения в Курской битве более не имели сил проводить стратегические наступательные операции.



«Битва на огненной дуге стала символом высочайшего героизма, самоотверженности, патриотизма нашего народа. В этом сражении плавилась броня, но остался несокрушимым боевой дух нашего солдата, который выстоял и, несмотря ни на что, победил. Мы гордимся тем, что среди героев Курской битвы было немало наших земляков. Низкий вам поклон, дорогие наши ветераны, за бесценный вклад в Победу, за стойкость и мужество на полях сражений и в тылу. Вы завоевали нам свободу, научили верить в себя, в свою страну, свято выполнять воинский и гражданский долг, преданно любить Родину», – отметил в обращении по случаю 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.



В битвах на Курской дуге участвовали тысячи советских воинов, чьи судьбы связаны с Самарской землей. За проявленную отвагу и воинскую доблесть 45 из них были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Всего с обеих сторон в сражении участвовало более двух миллионов солдат и офицеров. По итогам битвы на Курской дуге были освобождены такие крупные и стратегически важные города, как Белгород и Орёл. Финальной точкой стало освобождение от немецких войск Харькова. В честь этой победы в Москве впервые в годы войны прогремел артиллерийский салют.



В память о событиях легендарного сражения на Курской Дуге в Самаре на площади Славы начал работу выставочный фотопроект, реализованный при поддержке Правительства Самарской области. Через исторические факты, документальные свидетельства и фотохронику того времени жители и гости губернии узнают об основных этапах и событиях Курской битвы.



Особое внимание в выставочной экспозиции уделено вкладу промышленности и жителей Куйбышевской области в победу нашей армии на Курской дуге: от производимых в Куйбышеве легендарных штурмовиков Ил-2, которые наводили ужас на вражеских танкистов, до подвигов героев-куйбышевцев, навсегда вписавших золотыми буквами родную губернию в историю Великой Победы.



В рамках фотовыставки представлен рассказ о боевом пути и послевоенной судьбе 16 наших земляков – героических участников Курской битвы, чьи ратные подвиги и самоотверженный труд в послевоенное время наиболее наглядно олицетворяют непоколебимый дух и силу характера жителей родной губернии и всех волжан. Также в основу фотовыставки легли материалы известного проекта «Генералы земли Самарской», увековечившего память o советских военачальниках, чьи биографии связаны с нашей губернией.



Выставка работает круглосуточно с 22 августа по 30 сентября 2023 года.

Вход свободный.



Фото: Департамент информационной политики