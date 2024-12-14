Сегодня 10 лет исполнилось самарскому отделению поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

137

Встретился по случаю этой даты с руководителями отряда, обсудили возможности для развития, обучения новых членов отряда. С большим уважением отношусь ко всем, кто добровольно, в свободное время, занимается общественной полезной деятельностью. Поисковики абсолютно не стали исключением, рад знакомству с этими по-настоящему увлеченными людьми, которые не жалеют времени и сил на поиск пропавших людей.

За десять лет отряд провел более 7000 поисков. В среднем получается, что заявки на поиск поступают каждые два дня. К счастью, статистика по поискам положительная – подавляющее большинство пропавших находят живыми и здоровыми. Часто это пожилые люди, страдающие от амнезии. Пользуясь случаем, напоминаю, что в самарском отделении «ЛизыАлерт» можно оформить и получить специальный браслет «Амулет». Он поможет найти вашего близкого человека, если тот забудет свой адрес и имя.

