Сборная губернии продолжает подготовку к «Туриаде»

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На следующей неделе в Саратовской области стартует «Туриада» - спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа, проходящий ежегодно под патронатом полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова.

Сборная Самарской области проводит учебно-тренировочный сбор перед поездкой на соревнования.

Сбор проходит на базе спортивной школы «Чайка», обладающей необходимым для спортивно-туристской подготовки оборудованием. Именно на «Чайке» состоялся зимний этап «Туриады ПФО», где спортсмены соревновались на лыжных дистанциях. Результаты зимнего этапа будут учтены в командном зачете «Туриады».

Фото: ГАУ ДО "СШ "Чайка"