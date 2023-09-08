САТОБ: до премьеры балета «Барышня и хулиган» осталось меньше недели

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Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича готовится к премьере балета «Барышня и хулиган» – это хореографическая новелла в семи эпизодах на музыку Дмитрия Шостаковича. Премьерные показы пройдут 15 и 16 сентября (начало в 18.30) в рамках IV Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем».

В 1918 году на основе повести итальянского писателя Эдмондо де Амичиса «Учительница рабочих» Владимир Маяковский написал сценарий к фильму «Барышня и хулиган», где сам поэт исполнил главную роль. Либретто по мотивам этого сценария написал Александр Белинский, а балетмейстер Константин Боярский придумал хореографическое решение. Костюмы и сценография создаются с использованием эскизов Валерия Доррера. Музыка же была взята из трёх балетов Дмитрия Шостаковича — «Болт», «Золотой век» и «Светлый ручей», а также в партитуру вошли фрагменты из музыки Шостаковича к кинофильмам.

Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижер театра, дирижер-постановщик: «Музыка разножанровая: галопы, польки, адажио. Все знакомое, проникновенное. Для оркестра это любимая музыка, ведь что ни номер, то хит. Зрители будут приятно удивлены узнаванием звучащих произведений – в том числе, например, из нашей оперетты «Москва, Черемушки». Мы дарим замечательный спектакль публике и нашим артистам, получающим огромный опыт, работая над этой постановкой».

На самарской сцене появится реконструкция оригинальной версии балета, которая в 1962 году родилась в Малом оперном театре. Балетмейстер-постановщик Сергей Мохначев рассказывает, что передавать опыт молодым исполнителям – это ответственный и очень интересный процесс: «Танцую я, но только в их телах, их ногами. Сейчас у меня есть возможность передать весь опыт, который копился годами».

Одна из исполнительниц главной партии заслуженная артистка РФ Ксения Овчинникова считает, что «Барышня» учит ее управлять своими эмоциями: «Барышня» научила меня быть сдержаннее — это не совсем мой характер. Она учительница – пример для всех, и никто не должен видеть её проблемы и страхи».

Премьера балета пройдет в уникальном формате – в первом отделении зрителям покажут немой фильм по сценарию Владимира Маяковского (1918). Тапер (музыкальное сопровождение фильма) – Илья Кузнецов, сообщает пресс-служба САТОБ.

Фото: пресс-служба САТОБ