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Торт, который делали три дня, в длину составляет 4 м, в ширину — 2 м 40 см, а в высоту — 13 см.
Самый большой в мире ягодный торт весом 623,7 кг приготовили в Сочи
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Самый большой в мире ягодный торт весом 623,7 кг приготовили в Сочи

8 марта 2024 15:21
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Торт, который делали три дня, в длину составляет 4 м, в ширину — 2 м 40 см, а в высоту — 13 см.

Кондитеры в Сочи приготовили самый большой в мире ягодный торт, вес которого составил 623,7 кг. Об этом в пятницу, 8 марта, рассказал «Известиям» глава Международного агентства регистрации рекордов России Влад Копылов.

Сверху на десерте выложена цифра «восемь» в честь Международного женского дня, а сам торт торт украшен ягодами: черникой, клубникой и малиной. В разрезе он многослойный. По окончании торжественной церемонии изделие начали раздавать гостям.

Копылов рассказал, что торт, который делали три дня, в длину составляет 4 м, в ширину — 2 м 40 см, а в высоту — 13 см. Вес десерта рассчитывали по формуле, получилось 623,7 кг, уточнил глава Международного агентства регистрации рекордов.

 

Фото:   freepik.com

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