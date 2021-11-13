Самую дорогую квартиру на вторичном рынке в Сочи продают за 670 млн рублей

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Цены на вторичную недвижимость в Сочи прочно удерживают лидирующие позиции среди городов Юга России и уступают только Москве и Санкт-Петербургу, передает vesti-sochi.tv.

Как утверждают эксперты профильного ресурса ЦИАН, самая дорогая квартира в этом сегменте на курорте выставлена на продажу за 670,55 миллиона рублей. Она расположена в ЖК «Театральная, 11» и представляет из себя пентхаус площадью более 800 квадратных метров.

Комплекс располагает собственной вертолетной площадкой, рестораном, спа-салоном, фитнес-центром и к тому же находится в самом центре города.

На втором месте рейтинга расположилась квартира в Анапе стоимостью 152,49 млн рублей. За эту сумму можно двухуровневый пентхаус в 13-этажном доме на Проспект Революции, общей площадью 663 кв. м.

Замыкает тройку Краснодар, где за 99,89 млн рублей можно приобрести апартамент площадью 320 кв. м а 20-м этаже пятизвездочной гостиницы Krasnodar Marriott Hotel. В распоряжении владельца будет вся отельная инфраструктура и преимущества сервисного обслуживания.

Также в ТОП-10 вошли квартиры в Ростове-на-Дону, Геленджике, Волгограде, Новороссийске, Астрахани, Туапсе и Горячем Ключе. Стоит отметить, что цены в Сочи почти в 45 раз выше, чем в Горячем Ключе.

Фото: vesti-sochi.tv