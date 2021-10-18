Самозанятые Самарской области активно используют региональные меры поддержки

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Самозанятые Самарской области активно используют меры поддержки, созданные на региональном уровне: консультационные услуги, образовательные курсы, подают заявки на получение бизнес-кейсов, поддержки при выходе на маркетплейсы, обращаются за льготными займами.

Реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» позволяет создавать в регионе комфортные условия для предпринимателей и самозанятых: для них запускаются новые инструменты поддержки, открываются центры "Мой бизнес", где в режиме одного окна можно получить консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности и существующей поддержке. Эта работа ведется по поручению Губернатора Дмитрия Азарова. «Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан – это важный фактор стабильности для экономики региона», - уверен Глава региона.

В этом году на получение пакетной меры поддержки самозанятыми было подано более 350 заявок. Обладателями кейсов уже стали 80 пользователей специального налогового режима с проектами в самых разных сферах деятельности, из разных уголков региона: Самары, Тольятти, Жигулевск, Похвистнево и др.

«Сегодня в Самарской области зарегистрировано более 79 тысяч самозантых. Льготный налоговый режим по достоинству оценили люди, которые решили официально оформить свою деятельность, приносящую доход, но не готовые к статусу индивидуального предпринимателя. Каждому из них мы готовы оказать всестороннюю поддержку. Для этого мы не только используем возможности федерального уровня, но и разрабатываем свои, региональные меры», - говорит министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Каждый месяц эксперты отбирают 20 получателей кейсов. Экспертный совет оценивает проекты с точки зрения полноты описания и соответствия определенным критериям. Помимо представителей областного минэкономразвития и специалистов инфраструктуры поддержки предпринимательства, в жюри входят опытные бизнесмены.

«Было очень интересно войти в состав комиссии по отбору проектов. Могу отметить, что проекты, которые мы оценивали в сентябре – это полноценные, проработанные и хорошо работающие бизнесы. Каждый самозанятый продемонстрировал высокую степень вовлеченности и заметные результаты. Очень радует, что начинающие предприниматели Самарской области – это перспективные ребята, готовые развивать свое дело и использовать для этого все инструменты», - отметил основатель сети кофеен «Хюггешная» Дмитрий Сидухин.

По итогам сентября в число победителей вошли организаторы детских праздников, мастера по пошиву одежды, визажисты-стилисты, фотографы, создатели украшений, авторских сумок, художник-иллюстратор, организатор активного отдыха и др. Мера поддержки действует уже второй год и пользуется большой популярностью среди плательщиков налога на профессиональный доход.

Самозанятая из Самары Татьяна Коржева занимается пошивом мужской одежды. Девушка вошла в число получателей бизнес-кейсов в этом году. «Мне распечатали визитки, стикеры, открытки и бирки. Это сэкономило очень много средств, которые я планирую вложить в продвижение своего проекта, таргетированную рекламу. Исполнители учли мое пожелание по поводу качества бумаги, напечатали большим тиражом. Второй услугой стала консультация по визуальному оформлению аккаунтов в социальных сетях. Это дало понимание, какой нужно создавать контент для привлечения аудитории. Интервью о моем проекте, которое опубликовано на сайте mybiz63.ru стало хорошей поддержкой моему имиджу, вызывает доверие и уважение у клиентов», - рассказала Татьяна Коржева. – Большое спасибо министерству экономического развития, команде регионального центра «Мой бизнес» и лично министру Дмитрию Богданову за те условия и возможности, которые создаются в регионе для самозанятых».

Прием заявок от потенциальных получателей бизнес-кейсов для самозанятых продолжается. Подать заявку можно на сайте mybiz63.ru.