Я нашел ошибку
Главные новости:
Врачи Самарского кардиодиспансера встретились с пациентом, которому восемь лет назад провели операцию при врожденном пороке сердца.
Самарские кардиохирурги вдохновили пациента с врожденным пороком сердца стать врачо
Победителем во всех трех дисциплинах гонок дронов стал 12-летний тольяттинец Дмитрий Светлов.
В Тольятти состоялся I турнир НПЦ БАС «Самара» по гонкам дронов и спортивному программированию
Председатель Федерации спортивного туризма региона Рафик Хакимов принимает участие в специальной военной операции с лета 2024 года.
«Самая нужная и важная работа – Родину защищать»: председатель федерации спортивного туризма призвал настоящих мужчин присоединиться к СВОим
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтно-профилактических работах на неделю
Глава региона поблагодарил Ольгу Баталину за очередной визит в регион и подчеркнул: взаимодействие с федеральным министерством труда очень важно.
Вячеслав Федорищев и замминистра труда РФ Ольга Баталина обсудили задачи поддержки семей с детьми в регионе
Хотите стать участником завораживающего действа и по-новому взглянуть на некоторые обыденные вещи? Тогда приходите в областную библиотеку!
СОУНБ приглашает на концерт группы «Allхимия»
Сотрудники транспортной полиции задержали браконьера с поличным – в санях оказалось три экземпляра рыбы «налим».
В Сызрани сотрудниками транспортной полиции пресечен факт браконьерства
Специалисты «РКС-Самара» рассчитывают справиться с аварийным ремонтом без отключения потребителей от холодного водоснабжения.
В связи с ремонтом водовода на улице Советской Армии в Самаре изменится схема движения транспорта
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.03
-3.02
EUR 94.92
-3.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Минкульт СО: 5 идей для культурного свидания
Самарцев приглашают сыграть в шахматы и джакколо во Дворце ветеранов
В Самаре в Музее Модерна пройдет экскурсия по выставке "Засушенному - верить"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Самая нужная и важная работа – Родину защищать»: председатель федерации спортивного туризма призвал настоящих мужчин присоединиться к СВОим

14 февраля 2025 19:30
166
Председатель Федерации спортивного туризма региона Рафик Хакимов принимает участие в специальной военной операции с лета 2024 года.

Встать на защиту Родины – все больше мужчин в Самарской области принимает для себя это важное решение. Председатель Федерации спортивного туризма региона Рафик Хакимов принимает участие в специальной военной операции с лета 2024 года.

Рафик Ибрагимович – настоящий профессионал своего дела. Он возглавлял региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также являлся председателем областной федерации спортивного туризма, тренером и спортивным судьей. Неоднократно участвовал в спасательных операциях, в том числе в ликвидации последствий стихийных бедствий. В 2013 году работал на Дальнем Востоке, помогая устранять последствия масштабного наводнения.

Сегодня свой опыт и навыки, полученные в спортивном туризме, применяет для выполнения задач в зоне проведения спецоперации.

«Спортивный туризм дал шаг и возможность участвовать мне как профессионалу в специальной военной операции, используя полученные знания и навыки в решении определенных задач, которые ставит перед нами наше командование», – отмечает Рафик Хакимов.

Рафик Хакимов женат, воспитывает двоих детей. Его пример вдохновляет многих граждан на активное участие в защите Родины и выполнение долга перед страной.

Напомним, что в Самарской области для военнослужащих предусмотрена одна из самых высоких единовременных выплат в стране – 4 миллиона рублей. По решению губернатора Вячеслава Федорищева она сохранена до 23 февраля 2025 года. Всего же за первый год службы при заключении контракта с Минобороны РФ можно заработать до 7 миллионов рублей.

Заключить контракт на службу можно в военкомате по месту жительства, пункте отбора или онлайн на портале «Госуслуги». Подробная информация доступна на сайте contract63.ru или по телефону горячей линии: 8-800-2019-117.

Кроме того, для участников СВО и членов их семей действуют более 40 мер поддержки, включая возможность списания долгов по кредитам до 10 миллионов рублей.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава региона поблагодарил Ольгу Баталину за очередной визит в регион и подчеркнул: взаимодействие с федеральным министерством труда очень важно.
14 февраля 2025  18:32
Вячеслав Федорищев и замминистра труда РФ Ольга Баталина обсудили задачи поддержки семей с детьми в регионе
99
По поручению Вячеслава Федорищева для сотрудников органов власти провели семинар по эффективной отработке обращений жителей
14 февраля 2025  12:59
По поручению Вячеслава Федорищева для сотрудников органов власти провели семинар по эффективной отработке обращений жителей
294
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
14 февраля 2025  12:16
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
280
Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне
14 февраля 2025  11:49
Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне
273
В марте в Самарской области стартуют отборочные соревнования марафона «Земля спорта»
14 февраля 2025  10:25
В марте в Самарской области стартуют отборочные соревнования марафона «Земля спорта»
245
Весь список