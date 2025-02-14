«Самая нужная и важная работа – Родину защищать»: председатель федерации спортивного туризма призвал настоящих мужчин присоединиться к СВОим

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Встать на защиту Родины – все больше мужчин в Самарской области принимает для себя это важное решение. Председатель Федерации спортивного туризма региона Рафик Хакимов принимает участие в специальной военной операции с лета 2024 года.

Рафик Ибрагимович – настоящий профессионал своего дела. Он возглавлял региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также являлся председателем областной федерации спортивного туризма, тренером и спортивным судьей. Неоднократно участвовал в спасательных операциях, в том числе в ликвидации последствий стихийных бедствий. В 2013 году работал на Дальнем Востоке, помогая устранять последствия масштабного наводнения.

Сегодня свой опыт и навыки, полученные в спортивном туризме, применяет для выполнения задач в зоне проведения спецоперации.

«Спортивный туризм дал шаг и возможность участвовать мне как профессионалу в специальной военной операции, используя полученные знания и навыки в решении определенных задач, которые ставит перед нами наше командование», – отмечает Рафик Хакимов.

Рафик Хакимов женат, воспитывает двоих детей. Его пример вдохновляет многих граждан на активное участие в защите Родины и выполнение долга перед страной.

Напомним, что в Самарской области для военнослужащих предусмотрена одна из самых высоких единовременных выплат в стране – 4 миллиона рублей. По решению губернатора Вячеслава Федорищева она сохранена до 23 февраля 2025 года. Всего же за первый год службы при заключении контракта с Минобороны РФ можно заработать до 7 миллионов рублей.

Заключить контракт на службу можно в военкомате по месту жительства, пункте отбора или онлайн на портале «Госуслуги». Подробная информация доступна на сайте contract63.ru или по телефону горячей линии: 8-800-2019-117.

Кроме того, для участников СВО и членов их семей действуют более 40 мер поддержки, включая возможность списания долгов по кредитам до 10 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба Правительства СО