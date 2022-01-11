Самару с 14 января накроет магнитная буря

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В Самарском регионе геомагнитная обстановка ухудшается. Уже с вечера пятницы, 14 января, метеочувствительные люди могут ощутить недомогания. Магнитная буря достигнет 3 баллов.

Геомагнитные колебания продолжатся и в субботу, 15 января. Уже к вечеру этого дня буря достигнет 4 баллов. Такая обстановка продлится до вечера воскресенья. В понедельник и вторник магнитная буря ослабеет до 3 баллов.

Небольшие возмущения ожидают самарцев в период с 19 по 22 января. Но уже к вечеру субботы, 22 января, колебания вновь достигнут 3 баллов. Это продлится до воскресенья, 30 января. Исключением станет лишь четверг, 27 января, геомагнитные возмущения в этот день будут 2 балла, пишет ГТРК Самара.

В период магнитных бурь может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость, головная боль и слабость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе.