Самарцы взялись активно застраивать дачные участки

133

По данным аналитиков Авито, за год продажи готовых строений в Самаре выросли на 4%. Горожане активно покупают веранды, беседки, дома, бани и прочие постройки.

Готовые дома и срубы за год стали покупать на 40% чаще. Средняя стоимость на Авито зависит от материала и площади строения — так, сруб 5х5 метров можно приобрести за 168 тысяч рублей. А вот двухэтажный дом 7,5х11,5 метров с мансардой и террасой обойдется уже в 3 млн рублей.

Продажи построек для дачного отдыха — бани и беседки — выросли на 27% и 64% соответственно. Покупка бани обойдется в среднем в 200 тысяч рублей, беседки — 30 тысяч рублей.

Навесов на загородных участках за год стало на 43% больше. Средняя стоимость обустройства машиноместа — 18 тысяч рублей за навес.

Продажи теплиц выросли на 22%, стоят в среднем 20 тысяч рублей.

В 2024 году интерес к жизни и отдыху за городом на частном участке растет: жители Самары стали чаще покупать готовые строения — «заготовки» домов, бань, веранд и других популярных дачных построек. Так, продажи готовых домов в мае этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 40%. Стоимость зависит от площади готового строения, материалов и производителя: так, бытовка обойдется в среднем в 50 тысяч рублей, а цена коттеджа общей площадью более 350 квадратных метров может достигать 19-20 миллионов рублей.

Многие не могут представить дачу без бани — их продажи за год выросли на 27%. В среднем бани покупали за 200 тысяч рублей. Большую долю предложения на площадке занимают бани из бруса, здесь цены начинаются от 200-300 тысяч рублей за строения площадью 12 квадратных метров.

Также выросли продажи беседок, их стали покупать на 64% чаще. Строения для досуга на открытом воздухе продавались в среднем по 30 тысяч рублей. На Авито встречаются и классические хорошо узнаваемые «дизайны» беседок, так и необычные варианты, например, полусферическая конструкция из стекла за 1,1 млн рублей.

«Уже не первый год мы наблюдаем рост числа покупок в категориях, связанных с загородным строительством и обустройством участков. Пользователи выбирают как готовые дома, бани или бытовки, так и конкретные материалы для строительства — все для возведения фундамента и стен, пиломатериалы, металлопрокат, коммуникаций и инструмента, с которым стройка пройдет еще легче. Покупателям доступны предложения тысяч продавцов-экспертов, которые проконсультируют и подберут товары под оптимальный бюджет и запрос покупателя», — комментирует Андрей Колпаков, руководитель категории «Стройка и ремонт».

Большинство загородных жителей передвигаются на автомобиле, поэтому на даче навесы также пользуются спросом. Продажи навесов за год выросли на 43% — их, как правило, предпочитают гаражам ввиду сравнительно низкой стоимости.Средняя цена навеса — 18 тысяч рублей.