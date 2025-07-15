Самарцы столкнулись с массовым отключением мобильного интернета

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В Самаре сегодня утром снова зафиксировали сбои в работе мобильного интернета. Горожане не могли вызвать такси и совершить онлайн-покупки. Перебои наблюдались почти по всему городу.

Добавим, что это не связано с работой мобильных операторов. Интернет блокируется ради обеспечения безопасности населения и защиты инфраструктурных объектов. Связано это с угрозой атаки украинских дронов.

В правительстве региона самарцам посоветовали в такие моменты пользоваться связью 2G (голос), общественными точками wi-fi и проводным интернетом, пишет АиФ-Самара.