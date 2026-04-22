Минпромторг определил стоимость техсбора за ноутбуки и телефоны
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
В финале ВсОШ по праву приняли участие более 400 школьников из 84 регионов страны. В заключительном этапе ВсОШ по литературе приняли участие 399 ребят со всей страны.
Школьники Самарской области стали призерами ВсОШ
Мессенджер MAX переименовали в «МАКС»
Офтальмолог Антон Казанцев рассказал, какие продукты реально поддержат зрение после зимы, а также назвал вещи, которые категорически нельзя делать при инфекции.
Офтальмолог рассказал, какие продукты реально поддержат зрение после зимы
23 апреля в областной столице на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч в рамках 26 тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг.
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 23 апреля
В 26-ом туре Мир РПЛ «Крылья Советов» на стадионе «Фишт» встречались с «Сочи».
«Крылья Советов» в гостях проиграли «Сочи» - 1:2
Москва, 20 апреля 2026 года — В Национальном центре «Россия» прошел первый день III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».
Итоги первого дня III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ»
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Самарцы стали чаще проверять историю автомобилей

Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали, какие модели автомобилей самарцы чаще всего проверяли в I квартале 2026 года, и сравнили результаты с аналогичным периодом прошлого года. В области стали чаще проверять историю автомобилей перед покупкой, а в числе лидеров по доле проверок оказались Kia Rio X-Line, Renault Duster и Renault Sandero.

По данным Авито Авто, по итогам I квартала 2026 года в Самарской области общий уровень интереса к проверке автомобилей через Автотеку вырос: доля авто, по которым запрашивали отчет, составила 58,4%, увеличившись на 5,6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего в I квартале 2026 года отчеты Автотеки приобретали потенциальные покупатели Kia Rio X-Line: было проверено 85,5% объявлений с данной моделью, что на 10 п.п. больше, чем годом ранее. В число моделей с наиболее высокой долей проверок также вошли Renault Duster (84,2%, +8,5 п.п.) и Renault Sandero (82,5%, +12,6 п.п.), Renault Sandero Stepway (82,3%, +3,2 п.п.) и Toyota Land Cruiser Prado (79,4%, +7,9 п.п.). Часто пользователи интересовались историей Mitsubishi Pajero Sport (79%, +10,5 п.п.), Volkswagen Touareg (78%, +7,4 п.п.), Volkswagen Tiguan (77%, +10 п.п.), Kia Optima (76,9%, +12,7 п.п.) и Suzuki Grand Vitara (76,9%, +22,6 п.п.).

Среди моделей с наиболее заметным ростом спроса на проверки — Lexus RX (+99%) и Nissan Qashqai (+70%). Также жители Самарской области чаще стали заказывать отчеты на: Hyundai Tucson (+69%), Volkswagen Touareg и Nissan X-Trail (+67% каждый), а также Chevrolet Aveo (+64%). В топ-10 также вошли Mitsubishi Outlander (+60%), Chevrolet Lacetti и Mazda 6 (+56% каждый), а также Kia Sorento (+55%).

«По нашим данным, в I квартале 2026 года число отчетов о состоянии автомобилей в целом по России увеличилось на 19%. Проверка истории становится стандартной практикой при покупке авто с пробегом, поэтому мы последовательно развиваем инструменты для обеспечения максимальной прозрачности сделки. Сегодня в Автотеке собраны уникальные данные более чем из 2000 источников, которые показывают историю автомобиля: пробег, техническое обслуживание, юридическую чистоту, участие в ДТП и аварийных аукционах, использование в такси и каршеринге», – комментирует Андрей Тумкин, управляющий директор Автотеки.

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2026  11:40
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
21 апреля 2026  10:26
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 20 апреля.
20 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев озвучил кадровые решения в Правительстве Самарской области
Сегодня глава региона Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева помощником губернатора. О этом стало известно во время оперативного совещания, которое провел губернатор.
20 апреля 2026  21:25
Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева своим помощником по развитию отрасли БАС
Обращения граждан, поступившие губернатору Вячеславу Федорищеву через соцсети и мессенджер МАХ, рассмотрели на совещание в облправительстве 20 апреля.
20 апреля 2026  21:16
Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов оперативно отработать обращения самарцев
