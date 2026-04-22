Самарцы стали чаще проверять историю автомобилей

Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали, какие модели автомобилей самарцы чаще всего проверяли в I квартале 2026 года, и сравнили результаты с аналогичным периодом прошлого года. В области стали чаще проверять историю автомобилей перед покупкой, а в числе лидеров по доле проверок оказались Kia Rio X-Line, Renault Duster и Renault Sandero.

По данным Авито Авто, по итогам I квартала 2026 года в Самарской области общий уровень интереса к проверке автомобилей через Автотеку вырос: доля авто, по которым запрашивали отчет, составила 58,4%, увеличившись на 5,6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего в I квартале 2026 года отчеты Автотеки приобретали потенциальные покупатели Kia Rio X-Line: было проверено 85,5% объявлений с данной моделью, что на 10 п.п. больше, чем годом ранее. В число моделей с наиболее высокой долей проверок также вошли Renault Duster (84,2%, +8,5 п.п.) и Renault Sandero (82,5%, +12,6 п.п.), Renault Sandero Stepway (82,3%, +3,2 п.п.) и Toyota Land Cruiser Prado (79,4%, +7,9 п.п.). Часто пользователи интересовались историей Mitsubishi Pajero Sport (79%, +10,5 п.п.), Volkswagen Touareg (78%, +7,4 п.п.), Volkswagen Tiguan (77%, +10 п.п.), Kia Optima (76,9%, +12,7 п.п.) и Suzuki Grand Vitara (76,9%, +22,6 п.п.).

Среди моделей с наиболее заметным ростом спроса на проверки — Lexus RX (+99%) и Nissan Qashqai (+70%). Также жители Самарской области чаще стали заказывать отчеты на: Hyundai Tucson (+69%), Volkswagen Touareg и Nissan X-Trail (+67% каждый), а также Chevrolet Aveo (+64%). В топ-10 также вошли Mitsubishi Outlander (+60%), Chevrolet Lacetti и Mazda 6 (+56% каждый), а также Kia Sorento (+55%).

«По нашим данным, в I квартале 2026 года число отчетов о состоянии автомобилей в целом по России увеличилось на 19%. Проверка истории становится стандартной практикой при покупке авто с пробегом, поэтому мы последовательно развиваем инструменты для обеспечения максимальной прозрачности сделки. Сегодня в Автотеке собраны уникальные данные более чем из 2000 источников, которые показывают историю автомобиля: пробег, техническое обслуживание, юридическую чистоту, участие в ДТП и аварийных аукционах, использование в такси и каршеринге», – комментирует Андрей Тумкин, управляющий директор Автотеки.