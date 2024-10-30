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Самарцы сдали более 34 килограммов золота за последние два года

30 октября 2024 10:52
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самарцы сдали более 34 килограммов золота за последние два года

Аналитики ювелирного бренда SOKOLOV выяснили, какой объем драгоценных металлов сдали клиенты бренда в Самаре за последние два года в рамках программ trade-in и «Привилегия». 

В Самаре жители сдали 34,2 кг драгоценного металла в магазинах SOKOLOV в рамках программ trade-in и «Привилегия». Таким образом заняли десятое место по объему сданного золота. Лидером по объемам с большим отрывом стала Москва, где жители сдали 897,9 кг. На втором месте расположился Санкт-Петербург (221,5 кг), а на третьем - Екатеринбург (63,1 кг). Ростов-на-Дону и Тюмень также продемонстрировали высокую активность в trade-in с объемами 48 кг и 44,4 кг соответственно. Всего россияне за два года сдали более 2 тонн драгоценного металла. 

Также аналитики SOKOLOV составили индекс активности, показывающий количество сданного золота на каждую тысячу жителей города. В Самаре этот показатель составил 29,5 г. На первом месте здесь оказалась Кострома с индексом 147,3 г. По данным Пробирной палаты, в Костромской области производится до 30% всех ювелирных изделий России.

Интересно, что в основном свои ювелирные украшения обменивают женщины (86%). 58% из них - в возрасте от 25 до 44 лет.  Лишь 14% украшений обменивали мужчины, в основном (63%) в возрасте от 25 до 44 лет. Средний вес украшения, которое обменивали женщины, составил 3,2 г, мужчины - 3,3 г. 

 

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