Самарцы рассказали о главных страхах, связанных с работой 

Сервису по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob исполнилось 25 лет. Вот уже четверть века мы развиваем онлайн-рекрутинг и 20 лет проводим опросы общественного мнения, изучая то, что волнует экономически активных граждан. В открытом опросе приняли участие работающие представители экономически активного населения из города.

61% самарцев заявили об отсутствии любых страхов, связанных с работой. Только 3 из 10 испытывают какие-либо опасения, наиболее распространенным из которых является риск увольнения или потери работы (12% опрошенных). За ним следует страх недооцененности и маленькой зарплаты (9%), а также закрытия или банкротства предприятия (5%). По 3% респондентов беспокоятся, что не справятся с обязанностями, опасаются невыплаты зарплаты, конфликтов с руководством или перспективы остаться на текущем месте работы надолго. Остальные страхи, включая нестабильность, проблемы в коллективе, выгорание и другие, набрали по 1% голосов или менее.



Мужчины чаще заявляют об отсутствии каких-либо фобий (66% против 56% среди женщин). Горожанок сильнее беспокоит недооцененность и маленькая зарплата (13% против 5% мужчин), вероятность не справиться с обязанностями (4% против 2% соответственно), а также перспектива остаться на своей работе надолго (5 и 2%). Мужчины же немного чаще упоминают риск невыплаты заработка (4% против 1% женщин) и увеличения нагрузки (2%, а среди горожанок менее 1%).

Время проведения: 28—31 октября 2025 года.

Фото: freepik.com