Пациентку перевели в Клиники СамГМУ в тяжелом состоянии после операции, проведенной в другом лечебном учреждении.
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе инновационным методом вылечили женщину с редким осложнением желчнокаменной болезни
Памятный знак установлен на фасаде дома № 59 по улице Молодогвардейской – сейчас в этом здании располагается Самарский государственный колледж. 
Мемориальную доску, посвященную деятельности ТАСС в годы Великой Отечественной войны, установили в Самаре
На фитнес-фестивале установлен рекорд по самой массовой фитнес-тренировке.
«Россия – спортивная держава»: состоялся массовый фестиваль фитнеса «Накрути себя»
Владимир Путин в ходе рабочего визита в Самару посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита».
«Встреча с Главой государства вдохновила на новые победы»: коллектив и воспитанники «Орбиты» поделились впечатлениями от визита Президента
Участок протяженностью 8,2 км привели к нормативу на полгода раньше установленного госконтрактом срока.
В Сергиевском районе досрочно завершили ремонт трассы до села Кандабулак
Среди них — врач-терапевт приёмного отделения Марина Шелякина.
К коллективу Богатовской ЦРБ присоединились 3 новых специалиста
Супруг роженицы, ставший отцом первенца, поблагодарил полицейских за их неравнодушие, оперативность и решительность в нестандартной ситуации.
Схватки начились в машине: полицейские Жигулевска помогли женщине быстро добраться до роддома
61% самарцев заявили об отсутствии любых страхов, связанных с работой.
Самарцы рассказали о главных страхах, связанных с работой 
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Самарцы рассказали о главных страхах, связанных с работой 

7 ноября 2025 09:42
157
61% самарцев заявили об отсутствии любых страхов, связанных с работой.

Сервису по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob исполнилось 25 лет. Вот уже четверть века мы развиваем онлайн-рекрутинг и 20 лет проводим опросы общественного мнения, изучая то, что волнует экономически активных граждан. В открытом опросе приняли участие работающие представители экономически активного населения из города.

61% самарцев заявили об отсутствии любых страхов, связанных с работой. Только 3 из 10 испытывают какие-либо опасения, наиболее распространенным из которых является риск увольнения или потери работы (12% опрошенных). За ним следует страх недооцененности и маленькой зарплаты (9%), а также закрытия или банкротства предприятия (5%). По 3% респондентов беспокоятся, что не справятся с обязанностями, опасаются невыплаты зарплаты, конфликтов с руководством или перспективы остаться на текущем месте работы надолго. Остальные страхи, включая нестабильность, проблемы в коллективе, выгорание и другие, набрали по 1% голосов или менее.

Мужчины чаще заявляют об отсутствии каких-либо фобий (66% против 56% среди женщин). Горожанок сильнее беспокоит недооцененность и маленькая зарплата (13% против 5% мужчин), вероятность не справиться с обязанностями (4% против 2% соответственно), а также перспектива остаться на своей работе надолго (5 и 2%). Мужчины же немного чаще упоминают риск невыплаты заработка (4% против 1% женщин) и увеличения нагрузки (2%, а среди горожанок менее 1%).

Время проведения: 28—31 октября 2025 года.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара

Пациентку перевели в Клиники СамГМУ в тяжелом состоянии после операции, проведенной в другом лечебном учреждении.
07 ноября 2025, 11:09
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе инновационным методом вылечили женщину с редким осложнением желчнокаменной болезни
Пациентку перевели в Клиники СамГМУ в тяжелом состоянии после операции, проведенной в другом лечебном учреждении. Здравоохранение
0
Памятный знак установлен на фасаде дома № 59 по улице Молодогвардейской – сейчас в этом здании располагается Самарский государственный колледж. 
07 ноября 2025, 10:59
Мемориальную доску, посвященную деятельности ТАСС в годы Великой Отечественной войны, установили в Самаре
Памятный знак установлен на фасаде дома № 59 по улице Молодогвардейской – сейчас в этом здании располагается Самарский государственный колледж.  Общество
45
На фитнес-фестивале установлен рекорд по самой массовой фитнес-тренировке.
07 ноября 2025, 10:44
«Россия – спортивная держава»: состоялся массовый фестиваль фитнеса «Накрути себя»
На фитнес-фестивале установлен рекорд по самой массовой фитнес-тренировке. Общество
55
Предложения, сформированные по итогам заседания, будут учтены в дальнейшей работе по развитию детско-юношеского спорта в стране.
6 ноября 2025  23:18
Владимир Путин в Самаре провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта
526
Кроме того, Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев осмотрели площадку создания будущего кампуса мирового уровня, который будет построен на территории около стадиона «Самара Арена».
6 ноября 2025  22:08
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев наградили победителей фиджитал-турнира «Кубок Победы. Волга»
490
Президент акцентировал, что Россия, как и большинство государств планеты, выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия, неукоснительного соблюдения интересов друг друга, уважения национальных культур.
6 ноября 2025  21:20
В Самаре Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного форума «Россия – спортивная держава»
530
На площадке ФОК «Орбита» Главе государства по видеосвязи презентовали ряд новых спортивных объектов, открытых в регионах России в 2025 году.
6 ноября 2025  19:44
В Самаре Президент РФ оценил условия для занятий спортом в ФОК «Орбита»
418
Владимир Путин выступил на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
6 ноября 2025  18:57
Владимир Путин: «Политике в спорте не место»
396
