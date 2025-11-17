Я нашел ошибку
Горячая линия по вопросам неиспользования земельных участков приглашает самарцев
Самарцы рассказали, как часто посещают библиотеки
Около магазина в Тольятти украли велосипед стоимостью более 36 тысяч рублей
Совсем недавно завершился Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый-2025»
Каждый пятый родитель из Самары хочет, чтобы ребенок стал программистом
В Елховском районе госавтоинспекторы провели рейд «Тахограф»
Сызранец после отбытия наказания за оборот наркотиков продолжил вести противоправную деятельность
Продажи сигарет в России снизились за год на 23%
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
Самарцы рассказали, как часто посещают библиотеки

17 ноября 2025 10:32
38
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, провел опрос, в опросе приняли участие представители экономически активного населения из города.

Регулярно посещают библиотеки (раз в неделю или месяц) 16% самарцев, 14% бывают раз в несколько месяцев или раз в год, а еще 13% — раз в несколько лет. Что касается типов библиотек, то самыми посещаемыми являются городские, районные и детские. 57% экономически активных горожан не ходят в библиотеки: «Читаю электронные книги»; «Читать люблю, но каждые две недели ходить продлять — не мое»; «Слушаю аудиокниги или покупаю книги себе».

Среди молодежи до 35 лет больше тех, кто ходит в библиотеки: 18% посещают их как минимум раз в месяц (в основном это студенты). Среди опрошенных с высшим образованием часто бывают в библиотеках 19%, среди респондентов со средним специальным — 6%. Горожане с зарплатой до 80 тысяч посещают библиотеки активнее тех, кто зарабатывает больше.

Среди тех, кто библиотеки посещает, наиболее востребованными услугами являются читальный зал (40%) и абонемент (30%). Новые форматы активностей набирают обороты: популярность творческих мастерских и мастер-классов составляет 20%, концертов и мероприятий — 14%, клубов — 4%.

Время проведения: 1 октября — 13 ноября 2025 года

Каждый пятый родитель из Самары хочет, чтобы ребенок стал программистом
17 ноября 2025, 09:59
Интерес родителей к IT вполне объясним: это сфера, где стартовые позиции предполагают выше среднего уровень дохода и выбор направлений для развития. Общество
85
В Самарской области назвали главные причины отказов соискателям при поиске работы
17 ноября 2025, 09:18
Основные причины отказов в трудоустройстве связаны с неумением общаться. Экономика
154
83% работающих самарцев не исключают вероятность ухода к конкурентам
12 ноября 2025, 09:52
Мужчины демонстрируют более выраженную готовность к переходу на хороших условиях — 82% против 73% среди женщин. Экономика
1017
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1519
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
1503
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
1369
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
14 ноября 2025  14:46
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
1445
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
1480
Весь список