Самарцы рассказали, где познакомились со своей второй половиной

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Сегодня мы выяснили, что выше всего вероятность встретить любовь — на работе и в соцсетях. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

На первом месте по вероятности встретить свою любовь — работа, именно так познакомились 14% участников исследования. Социальные сети и мессенджеры оказались на втором месте: 13% респондентов встретили свою пару там. 12% опрошенных признались, что познакомились с любимым человеком прямо на улице.



Знакомства также завязываются через общих друзей (10%), во время учебы в вузах и колледжах (9%). Каждый двадцатый встретил свою пару на сайте знакомств. 4% нашли любовь еще в школьные годы. Еще 4% познакомились в кафе или ресторанах. По 3% горожан повстречали любимых на отдыхе, среди соседей по дому, на вечеринке, в парке, в гостях, в магазине. Еще 3% рассказали, что вместе с самого детства.



Время проведения: 6—16 июня 2025 года