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Самарцы рассказали, где чаще всего оставляют чаевые

12 июня 2025 11:25
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Самарцы рассказали, где чаще всего оставляют чаевые

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Чаще всего чаевые самарцы оставляют в ресторанах и кафе, так делают 78% опрошенных: каждый третий — всегда, а 45% — иногда. 6 из 10 дают на чай таксистам, 40% — курьерам, 31% — парикмахерам. Каждый третий поощряет автозаправщиков и персонал отелей.

Самые крупные суммы оставляют в отелях: в среднем 550 рублей: «Горничным, носильщикам». В кафе и ресторанах дают на чай 360 рублей, в парикмахерских — 200 рублей.

Средние чаевые курьерам составляют 180 рублей, таксистам — 150 рублей, а также сотрудникам АЗС и автомоек — 100 рублей.

Время проведения: 23 мая — 3 июня 2025 года

Теги: Опрос

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