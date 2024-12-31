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Самарцы рассказали, что обещают себе в новом году

31 декабря 2024 11:45
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Самарцы рассказали, что обещают себе в новом году

В следующем году горожане планируют больше времени уделять увлечениям, образованию и заботе о родных и близких. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные граждане.

Начало нового года для многих — прекрасный повод для изменений в жизни. Что обещают себе самарцы в преддверии 2025-го? Уделять больше времени хобби и увлечениям намерено 30% горожан, столько же хотели бы заняться образованием и больше читать. 25% опрошенных считают, что в следующем году им нужно больше внимания уделить близким. Заняться спортом собираются 23% ответивших. Наладить личную жизнь и больше отдыхать — 21% и 19% соответственно. Изменить место жительства, мировоззрение и отношение к окружающим — по 18%. Сделать ремонт и изменить систему питания — по 14% соответственно. Заняться изучением иностранных языков планируют 13% горожан, столько же собираются отказаться от вредных привычек. 11% хотели бы изменить круг своих друзей.

Женщины чаще мужчин говорили, что хотят перемен в жизни. Представительницы слабого пола намереваются больше уделять внимания своим близким и не забывать о себе — в приоритете на следующий год занятия спортом, здоровое питание и хобби. Мужчины чаще женщин мечтают отказаться от вредных привычек и наладить личную жизнь.

Активную позицию имеют более молодые граждане — в планах у тех, кому менее 35 лет, заняться образованием, спортом, сменить место жительства, обновить круг друзей и по-новому взглянуть на окружающий мир.

Время проведения: 8—12 декабря 2024 года

Теги: Опрос

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