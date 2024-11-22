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Самарцы рассказали, что будут дарить на День матери

22 ноября 2024 12:21
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самарцы рассказали, что будут дарить на День матери

62% опрошенных самарцев готовятся поздравить своих мам с Днем матери 24 ноября. Помимо традиционных цветов и конфет, в топе подарков —  косметика и парфюмерия, подарочные карты, бьюти-техника. Об этом говорят результаты исследования, проведенного крупнейшим российским парфюмерно-косметическим ретейлером «Золотое Яблоко» и маркетплейсом цветов и подарков Flowwow. 

57% респондентов в качестве подарка преподнесут цветы, 31% — кондитерские изделия, 21% — косметику или парфюмерию, 13% — подарочные карты, 7% — технику, и 3% — украшения. 

Согласно исследованию, 53% самарцев намерены поздравить своих мам лично, так как живут с ними в одном городе, еще 27% планируют заказать доставку подарка, 8% ограничатся устным поздравлением, 7% — отправить текстовое поздравление и еще 5% — приехать из другого города, чтобы поздравить вживую. Для поздравления на расстоянии в «Золотом Яблоке» растет спрос на электронные подарочные карты. В поздравительных текстах чаще всего пишут обращение («маме», «мамочке»), от кого (от детей, зятя или невестки) и пожелание (например, «на приумножение красоты»).

По данным Flowwow, в преддверии праздника увеличилось количество заказов с доставкой в регионы от пользователей из Самары. Так, самарцы чаще всего отправляют подарки мамам в Тольятти, Казань и Уфу.  

В этом году 38% респондентов потратят на подарки ко Дню матери от 1000 до 3000 рублей, 29% — менее 1000 рублей, 16% — от 3000 до 5000 рублей. От 5000 до 7000 рублей на презенты заложили 8% опрошенных, от 7000 до 10 000 — 6%, еще 3% готовятся потратить свыше 10 000 рублей. В целом за год 39% самарцев тратят на подарки мамам от 1 до 10 тыс. рублей, 43% опрошенных — от 10 до 20 тыс. рублей, 18% — свыше 20 тысяч. 

При этом 79% опрошенных самарцев дарят подарки маме несколько раз в полгода, 17% — несколько раз в год, а 4% — несколько раз в месяц.

 

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