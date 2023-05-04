Самарцы приняли участие в Международной акции «Вальс Победы»

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9 мая отмечают один из самых значимых и важных праздников – День Победы в Великой Отечественной войне. Все – от мала до велика – вносили свой посильный вклад в Победу. Вместе с солдатами на фронте и рабочими в тылу в строй встала и песня. С первых дней сражений на фронте звучала музыка.



В городах-побратимах России и Беларуси по инициативе Россотрудничества проходит Международная акция «Вальс Победы», посвященная героическому подвигу советского народа. В рамках акции танцующие вальсируют под мелодии военных лет. В 2023 году главной композицией акции выбрана песня «Тучи в голубом» в исполнении Иосифа Кобзона.



Самара, как город, где ковалось оружие Победы, откуда на фронт было отправлено более полумиллиона жителей, также присоединилась к акции. В амфитеатре площади Славы порядка 200 человек из десяти самарских танцевальных коллективов синхронно закружились в вихре вальса.



Отметим, что Самара имеет дружные и давние связи с Республикой Беларусь. У нас четыре города-побратима - это Гомель, Витебск, Брест и Могилев.