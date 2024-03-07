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Самарцы принимают участие в изготовлении маслен для городского конкурса

7 марта 2024 19:33
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В этом году масленичная неделя стартует 11 марта и завершится 17 марта.

В этом году масленичная неделя стартует 11 марта и завершится 17 марта. По традиции в преддверии праздника проводится Городской открытый конкурс-выставка «Самарская Маслёна – гостья дорогая!». Мероприятие проходит уже несколько лет. Принять участие в городском конкурсе могут все желающие. В этом году в рамках Года семьи, объявленным Президентом России Владимиром Путиным, предусмотрены отдельные призы за лучшие работы, изготовленные вместе со своими родными и близкими.

В пятницу, 7 марта, в Центре внешкольного образования «Творчество» показали, как создают кукол различного размера и их уникальные традиционные наряды. Отметим, что воспитанники учреждения изготавливают маслен с конца 1980-х годов.

«Мы ежегодно участвуем в конкурсе «Самарская Маслена» и представляем своих больших обрядовых кукол, – рассказала заведующая структурным подразделением Центра «Творчество» Галина Колесова. – Ребята в течение учебного года трудятся в студии: они создают кукол разного размера и наряжают их в соответствии с народными традициями. В процесс вовлечены около 30 учеников разных возрастов».

Здесь уже подготовили большую куклу, которая отправится на выставку. При ее создании использовали знания о народных промыслах и традициях. Педагог дополнительного образования студии моды «Вопреки» Светлана Егорова рассказала, что современную куклу среднего размера изготавливают из натуральных материалов: хлопка и деревянной основы. Ее украшают тесьмой, кружевом, пайетками.

«Процесс изготовления состоит из нескольких этапов. В нем участвует не только наше объединение. Например, основу делают ребята из мастерской деревообработки. Голову лепят из скульптурированного пластика в изостудии. Материал не требует запекания в печи, с ним легко работать. Потом дети расписывают лицо куклы. Для волос используют нити мулине натуральных оттенков. На создание большой маслены уходит примерно три месяца», – пояснила Светлана Егорова.

Прежде чем подать заявку на конкурс, в самом Центре проходит отбор лучших кукол. Педагоги рассматривают «кандидатов» и выбирают самые удачные экспонаты. Затем маслен отправляют на городской этап.

Для подведения итогов конкурса создается жюри из числа профессиональных художников, мастеров прикладного творчества, этнографов, педагогов дополнительного образования. Специалисты будут оценивать работы по следующим критериям: оригинальное и самобытное авторское решение, соответствие образа заявленной теме, мастерство в технике исполнения, как самой куклы, так и деталей (костюма), использование масленичной атрибутики, нестандартных материалов, техник, приемов и приспособлений, «вторая жизнь» обычных вещей, эстетичность и художественная выразительность изделия.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 19 февраля по 10 марта 2024 года в формате EXEL (форма в Приложении) на электронный адрес: samara.maslena2024@yandex.ru. Фотографии (не менее трёх) работ предварительно выкладываются на любом из облачных хранилищ (Яндекс.Диск, Mail-облако). В заявке указывается ссылка на фото работы из облачного хранилища.

Конкурсные работы должны быть не менее 0,5 метра. Допускается использование для изготовления маслёны любых материалов. Необходимо предусмотреть особенность установки куклы на открытой площадке. Куклы должны иметь устойчивую подставку: платформу, крестовину, специальную опору. Работа должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора.

Лучшие работы можно будет увидеть 17 марта на выставке на площади имени Куйбышева.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Самара

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