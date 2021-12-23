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Самарцы поделились своими ожиданиями от пресс-конференции Владимира Путина

23 декабря 2021 10:45
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Самарцы поделились своими ожиданиями от пресс-конференции Владимира Путина

Несколько часов остается до важного политического события года – общения президента с журналистами ведущих изданий страны и мира. 


Пресс-конференцию Владимира Путина в прямом эфире будут транслировать все крупнейшие федеральные СМИ. В целом, это событие не менее знаковое и ожидаемое, чем, например, Послание или Прямая линия. Ведь заявления главы государства имеют колоссальное значение для внешней и внутренней политики страны. И люди, которым небезразлична жизнь в собственном государстве, всегда следят за общением первого лица государства с журналистами. 


«Такие встречи в конце года – это не просто ответы на вопросы, а своего рода подведение итогов года. Я с интересом смотрю каждый раз и обязательно буду смотреть сегодня», - говорит житель Самары Алексей Игнатов. 
«Всегда во время пресс-конференций Президента жду какое-то громкое важное заявление. Например, о дополнительной поддержке малого бизнеса, так как я малый предприниматель», - поделился мнением тольяттинец Евгений Фролов.  
«Я всегда смотрю с удовольствием, Президент отвечает всегда на вопросы развернуто, сообщает людям о проделанной работе. И перед новым годом, думаю, обязательно озвучит о каких-то новых мерах поддержки пенсионеров и многодетных семей. Жду с нетерпением», - отметила Ирина Феофанова. 


Напомним, что впервые с начала пандемии общение Владимира Путина с журналистами пройдет в очном формате. В прошлом году пресс-конференция Путина состоялась 17 декабря и проходила в режиме видеоконференции - президент вышел на связь с представителями СМИ из своей резиденции в Ново-Огареве. Мероприятие длилось чуть менее 5 часов. На прошлой пресс-конференции удалось обсудить вакцинацию от коронавируса, «нефтегазовую иглу», экономические вопросы, а также выплаты семьям с детьми до 7 лет.

 

Теги: Опрос

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