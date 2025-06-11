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Самарцы не хотят погашать ипотеку досрочно, несмотря на то, что имеют такую возможность

11 июня 2025 09:46
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самарцы не хотят погашать ипотеку досрочно, несмотря на то, что имеют такую возможность

Только 12,5% самарцев стремятся закрыть ипотеку досрочно. Каждый четвертый предпочтет обновить технику вместо внесения досрочного погашения кредита. Еще 25% выберут сделать крупную запланированную покупку

Компания Level Group провела исследование, чтобы узнать, как жители Самара, имеющие ипотеку, предпочитают распоряжаться деньгами и стремятся ли закрыть кредит досрочно. По данным опроса, только 12,5% самарцев стремится погасить ипотеку раньше срока. 26% при этом утверждают, что имеют возможность вносить дополнительные суммы в счет ипотеки, но их устраивают ежемесячные комфортные платежи. 25% говорят, что просто не имеют возможности платить больше. Каждый пятый (20%) уверен, что досрочно закрывать кредит просто не выгодно в текущих условиях, а 5% опрошенных самарцев с ипотекой предпочитают жить сегодняшним днем и тратить “свободные” деньги здесь и сейчас.

«По данным Банка России, в первом квартале 2025 года россияне погасили досрочно 292 076 кредитов. Это примерно в 1,5 раза меньше, чем в первом квартале 2024 года (397 425). Результаты исследования показывают, что для многих заемщиков приоритетом является не сокращение долговой нагрузки, а улучшение качества жизни здесь и сейчас. Это может быть связано как с высокими ставками по вкладам на сегодняшний день, так и с желанием компенсировать вынужденные ограничения периода высокой инфляции», — комментирует Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group.

Опрос также показал, как поступили бы самарцы с ипотекой при наличии свободных средств, равных пяти ежемесячным платежам. Так, 28,1% внесут их в счет дополнительного платежа по ипотеке. Каждый четвертый потратит их на обновление техники, еще столько же (25%) — предпочтут сделать крупную запланированную покупку. 9,4% предпочтут разместить деньги на банковском вкладе, а 6,3% выберут потратить деньги на путешествия. Ровно столько же (6,3%) направят средства на ремонт.

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