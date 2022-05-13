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Самарцы назвали причины, из-за которых боятся просить у руководства повышения зарплаты

13 мая 2022 10:42
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Самарцы назвали причины, из-за которых боятся просить у руководства повышения зарплаты

Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос и выяснил, удовлетворены ли работники уровнем зарплаты и обращаются ли они к руководству за повышением оплаты труда.

Опрос проводили среди 1910 жителей страны – в том числе и из Самарской области. Согласно результатам исследования, 67% респондентов недовольны своим уровнем заработной платы. При этом за повышением оплаты к руководству обращаются всего 19% респондентов, 14% периодически зарплату повышают без просьб, а вот 41% опрошенных вовсе не обращались с просьбами и 26% боятся просить повышения. Стоит отметить, что мужчины чаще обращаются к руководству за повышением заработной платы, а женщины зачастую боятся и стесняются говорить об увеличении заработка. 

Работникам мешает просить повышения зарплаты у руководства:

  • отсутствие смысла такой просьбы – 31%
  • неподходящий период – 25%
  • страх агрессии со стороны руководства и увольнения – 15%
  • стеснение и неумение просить – 13%
  • сложности в компании – 5%
  • затруднились ответить – 11%

Участники опроса, которые все-таки обращаются за повышением зарплаты, делают это в зависимости от достижений и результатов (55%). Раз в год увеличения оплаты просят 18% респондентов, раз в полгода – 6%. Остальные респонденты обращаются при различных возможностях и обстоятельствах без привязки к результатам и отработанному сроку. 

Отвечая на вопрос «Что вас устраивает на текущем рабочем месте работы?» сотрудники выбирали множественные варианты: режим работы – 61%, условия труда – 49%, стабильность компании – 40%, выполняемые обязанности – 37%, моральное удовлетворение от работы – 28%. И 2% респондентов ответили, что на текущем месте работы их ничего не устраивает.

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