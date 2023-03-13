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Самарцы назвали факторы, способствующие развитию карьеры

13 марта 2023 09:33
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Самарцы назвали факторы, способствующие развитию карьеры

Самарцы, довольные своей карьерой, назвали образование в числе наиболее важных факторов, помогающих им расти по служебной лестнице. Недовольные своей карьерой считают одной из самых больших преград — отсутствие необходимого уровня образования. В открытых опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения. Горожане, довольные развитием своей карьеры, назвали 3 основные составляющие успеха, недовольные — 3 главные преграды на пути к карьерным вершинам.

В топ-3 факторов, способствующих развитию карьеры, самарцы назвали целеустремленность (44%), образование (38%) и опыт (35%). Также важно любить свою профессию и ответственно подходить к выполнению должностных обязанностей (по 20%). По мнению 15% опрошенных, им помогает природная коммуникабельность. По 12% респондентов уверены, что движутся к успеху благодаря своей порядочности и исполнительности. 10% назвали своим плюсом активность. Еще 4% считают, что карьерным ростом обязаны своей команде.

Горожане, чья карьера движется не по плану или вовсе замерла, считают основной преградой на пути к карьерным вершинам свой возраст (26%). На втором месте — неблагоприятная рыночная ситуация (22%). Отсутствие необходимого образования мешает продвигаться по службе 17%. Столько же опрошенных видят причиной своих неудач отсутствие протекции. Также 17% винят начальство. Еще 16% — отсутствие вакантных руководящих должностей в компании. Краеугольным камнем для 15% является недостаток опыта. Каждый десятый рассказал о неуверенности в своих силах. Еще 6% считают, что в их населенном пункте карьеру не сделать. По 3% жалуются на нехватку времени и отсутствие мотивации.

Мужчины-карьеристы в числе основных составляющих своего успеха чаще называют исполнительность, ум и любовь к деньгам. Женщины-карьеристки чаще считают, что в продвижении по службе им помогают целеустремленность, образование, любовь к профессии и ответственность.

Недовольные развитием карьеры мужчины чаще всего винят в своем неуспехе рыночную ситуацию, отсутствие протекции и отмечают нехватку мотивации. Женщины, чья карьера пока не задалась, в числе основных причин чаще называли нехватку образования и опыта, возраст, неуверенность, семейные обстоятельства и место жительства, отмечали нежелание руководства продвигать по службе представительниц слабого пола.

Время проведения: 10 февраля — 1 марта 2023 года

Теги: Опрос

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