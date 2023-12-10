Самарцы на новогодние подарки готовы потратить 13500 рублей

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Дарить новогодние подарки россияне будут чаще, чем в прошлом году, и бюджеты на них растут. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 5000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

82% россиян будут дарить подарки на Новый год, это на 6 процентных пунктов больше, чем в декабре прошлого года. Чаще всего поздравляют родственников. 17% россиян сделают подарок себе, 14% — коллегам (и это максимальное число за 5 лет).



Самарцы в этом году на новогодние подарки готовы потратить 13,5 тыс. руб., в 2022 году сумма равнялась 11 тыс. руб., в 2021 году – 12,2 тыс. руб., в 2020 году – 12 тыс. руб., в 2019 году – также 12 тыс. руб.

На новогодние подарки среднестатистический россиянин потратит на 14% больше, чем год назад: 14300 и 12500 рублей соответственно.



Мужчины подарки дарят реже, но праздничный бюджет у них практически в 1,5 раза выше, чем у женщин (16700 и 11600 рублей соответственно).



Среди населения городов-миллионников больше всего на подарки потратят в Москве (в среднем 18000 рублей), Красноярске (17200 рублей) и Ростове-на-Дону (16500 рублей). В топ-5 также вошли Санкт-Петербург и Екатеринбург (16000 и 15900 рублей соответственно). В Новосибирске и Казани планируют уложиться в меньший бюджет (13200 и 13300 рублей).



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 680

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 5000 респондентов