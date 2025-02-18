Самарцы могут стать добровольцами волонтерского корпуса 80-летия Победы

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Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» в 2024 году взяло на себя важную роль оператора Международного волонтерского корпуса, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

Благодаря этому волонтеры стали активно участвовать в организации мероприятий, приуроченных к юбилейной дате. Для оперативного и эффективного выполнения задач корпуса были созданы специализированные центры подготовки добровольцев не только на территории России, но в иностранных государствах.

В этих центрах набирают и обучают молодежь, которая будет сопровождать мероприятия по сохранению исторической памяти о героях и событиях войны во всех регионах страны и за ее пределами. Здесь будут проходить тематические события в формате дней единых действий, образовательные и мотивационные мероприятия с привлечением партнёрских организаций.

Чтобы стать волонтёром и участвовать в крупнейших событиях по сохранению исторической памяти нужно зарегистрироваться на сайте волонтерского корпуса 80-летия Победы.

После регистрации аккаунта на сайте вы получаете доступ к курсам обучения и мероприятиям Корпуса. Вы сможете пройти онлайн-обучение и получить ценную информацию о российской культуре, социальном проектировании, эмоциональном интеллекте, создании патриотического контента. Доступно и очное обучение. Найдите центр подготовки волонтёрского корпуса в своём регионе и обменяйтесь опытом с другими добровольцами. Под руководством опытных наставников вы получите практические навыки организации крупных мероприятий, узнаете, как заботиться о Героях и помогать им, а также научитесь создавать исторический контент.

Вы также сможете участвовать в значимых мероприятиях всероссийского масштаба. Получите уникальный опыт, сопровождая такие крупные патриотические акции как: «Бессмертный полк», «Поезд Победы», «Диктант Победы», «Красная гвоздика», «Георгиевская лента», «Блокадный хлеб», «Сад памяти», «Улицы Героев».

Деятельность Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы осуществляется при поддержке таких организаций, как Росмолодёжь, Россотрудничество и партнерских организаций, работающих на территории России и зарубежных стран.

Идея сохранения исторической памяти объединяет в рядах Движения более 900 000 человек из 89 субъектов Российской Федерации и 60 стран мира. На сегодня это самая крупная добровольческая организация, занимающейся гражданско-патриотическим воспитанием.

Фото: freepik.com