Самарцы могут проголосовать за своего земляка в финале Всероссийского конкурса «Народный участковый-2021»

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До 10 ноября жители Самары могут проголосовать за своего земляка - участкового, капитана полиции Олега Романова, который вышел в третий, финальный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый».

Конкурс организован Министерством внутренних дел Российской Федерации. Поддержать полицейского из родного города можно, пройдя по ссылке.

Торжественная церемония подведения итогов и награждения состоится в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.

Отметим, финалист конкурса Олег Романов служит в органах внутренних дел с 2018 года. На его административном участке проживают более трех тысяч человек. Он отвечает за порядок на территории, в которую входят дома, расположенные на улицах Енисейской, Каховской, Севастопольской, Юбилейной, Металлистов, проспекте Юных Пионеров и Металлургов.

Фото: администрация Самары