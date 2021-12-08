Самарцы могут прйти Тотальный тест «Доступная среда»

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До 10 декабря включительно все желающие могут присоединиться к Всероссийской акции в сфере инклюзии – пройти Тотальный тест «Доступная среда». Организатор мероприятия – Общероссийский Народный Фронт, акция проходит при поддержке администрации Самара.

Акция направлена на привлечение внимания жителей России к теме инклюзии и доступной среды для людей с инвалидностью. Ключевые блоки теста: комплексный подход в организации доступной среды, морально-этические аспекты общения, оказание помощи при сопровождении людей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями.

Проведение тестирования будет способствовать улучшению качества жизни людей с инвалидностью, повысит уровень информированности россиян о проблемах и потребностях социально уязвимых категорий населения.

По итогам теста будет сформирован рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню вовлеченности в мероприятия по созданию условий доступности социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, а также выявлен уровень знаний представителей регионов в области инклюзии и организации доступной среды.

Пройти тест можно онлайн, в любое удобное для участников время. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте.