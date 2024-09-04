Самарцы могут принять участие в квест-викторине «Знай историю Самары!» и выиграть призы

61

7 и 8 сентября в областной столице пройдут мероприятия, посвященные 438-летию города. Для жителей и гостей областной столицы будут организованы пешеходные экскурсии и квест-викторина «Знай историю Самары!», выступит заслуженная артистка России Екатерина Гусева, пройдет Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» (https://samadm.ru/media/news/49996/). Завершится День города патриотическим концертом «С любовью к родному городу» на площади имени В.В.Куйбышева.

В этом году праздничные события посвящены сохранению исторических традиций города, его культурного и духовного наследия, сохранению и развитию культурно-патриотических ценностей, среди которых - любовь к родным местам, родному языку, уважение к традициям и обычаям своего народа, стремление к укреплению чести и достоинства Отечества, а также Году семьи, объявленному Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В воскресенье, 8 сентября, с 10.00 до 17.00 жители и гости города смогут принять участие в квест-викторине «Знай историю Самары!». Это познавательное и просветительское мероприятие в игровой форме, в котором можно выиграть ценные призы.

Квест разделен на два территориальных блока: «Исторический город» (Самарский, Ленинский районы) и «Трудовая слава Безымянки» (Кировский, Промышленный районы).

В каждой игровой локации по 15 точек-станций. Маршруты составлены таким образом, чтобы каждый участник имел возможность пройти их как пешком, так используя велосипеды, самокаты и другие СИМы.

Стартовать можно с любой станции. На первой точке волонтеры выдадут маршрутный лист, персональный QR-код и зарегистрируют в специальном приложении.

На каждой точке участников квеста будут ждать тематические задания. После правильных ответов на вопросы волонтеры поставят печать в маршрутный лист и сделают отметку в программе приложения. На станциях нет проигравших, все смогут пройти задания и получить печать.

Участники могут завершить квест на любой из точек. Тех, кто прошли 5 или 10 станций, ждут сувениры на память. Участники, прошедшие все 15 локаций, получат подарок и смогут поучаствовать в розыгрыше ценных призов.

Регистрация для участия в розыгрыше проходит в штабе квеста в Струковском саду (здание шахматного центра). Необходимо до 18.30 передать координаторам отрывные корешки от маршрутных листов с контактным номером телефона.

В 19.00 в Летнем театре Струковского сада начнется программа розыгрыша призов. Он будет проводиться рандомным способом. На момент подведения итогов квеста при себе нужно иметь свою часть маршрутного листа. Самые активные участники смогут выиграть умные колонки и смарт-часы, а также поездку в Москву или по Самарской области.

Вопросы по викторине «Знай историю Самары!» можно задать координаторам квеста по телефону - +7 937 993 1175.

Станции в локации «Исторический город»

ул. Пионерская, д. 6, Детская музыкальная школа № 12

ул. Ленинградская, д. 7, Библиотека народов Поволжья

ул. Куйбышева, д. 95, Самарская Публичная библиотека

ул. Куйбышева,д. 81, Детская школа искусств № 8 «Радуга» (1 вход)

ул. Куйбышева,д. 81, Детская школа искусств № 8 «Радуга» (2 вход)

ул. Фрунзе, д. 114, Дом-музей М.В. Фрунзе

ул. Фрунзе, д. 155, Самарский литературный музей (Музей-усадьба А. Н. Толстого)

ул. Красноармейская, д. 15, музей Модерна

ул. Куйбышева, д. 139, Детская картинная галерея

ул. Красноармейская, д. 2, Струковский сад, фонтан «Мальчик и девочка»

ул. Красноармейская, д. 2, Струковский сад, Шахматный клуб

ул. Шостаковича, д. 1, Военно-исторический музей ЦВО г. Самара

ул. Садовая, д. 231, театр «Самарская площадь»

ул. Молодогвардейская, д. 207а, Союз художников России

ул. Красноармейская, д. 2, Струковский сад, скульптурная композиция «Вальс»

Станции в локации «Трудовая слава Безымянки»