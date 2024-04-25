Самарцы чаще других россиян зарабатывают с помощью искусственного интеллекта

130

По результатам исследования, проведенного компанией HONOR[1] в апреле 2024 года, россияне с воодушевлением встречают технологическое будущее и регулярно пользуются технологиями искусственного интеллекта (ИИ). Чаще всего они сталкиваются с ИИ и нейросетями при использовании смартфонов, когда работают с текстом или изображениями, а также обрабатывают большие объемы данных. Искусственный интеллект становится обязательным компонентом смартфонов. Покупатели видят в нем практичный инструмент для решения разнообразных задач.

Технологии ИИ в смартфонах

97,4% опрошенных проявляют высокий интерес к функциям искусственного интеллекта в смартфонах. Лишь 2,6% совсем их не используют или не знают, что это такое. Крупные производители электроники все чаще внедряют в свои продукты технологии искусственного интеллекта. В рамках MWC 2024 компания HONOR объявила о глобальном запуске флагманского смартфона HONOR Magic 6 Pro и ноутбука HONOR MagicBook Pro 16 с ИИ-технологиями на уровне платформы, а также анонсировала стратегию перехода в эру повсеместного использования искусственного интеллекта. Согласно исследованию то, как тот или иной смартфон обрабатывает фотографии и видео или помогает работать с текстом, часто становится «фишкой» при выборе.

Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью повседневной продуктивности для потребителей —48,1% важно наличие ИИ-функций в смартфоне. По набору умных сервисов в смартфоне мужчины и женщины имеют схожие предпочтения. Для большинства участников опроса главные возможности ИИ в устройстве связаны с изображениями и фотосъемкой, включая улучшение снимков (отметили 37,4%[2]) и автоматическую съемку лучших моментов в кадре (10,8%). На втором месте по популярности — голосовой ассистент (43%). На третьем — поиск по фотографиям (36,2%) и распознавание объектов на фото и автоматический поиск в интернете (27,8%).

Новые тренды ИИ-технологий в смартфонах приведут к поддержке искусственного интеллекта на уровне платформы и развитию больших языковых моделей, способных работать без передачи запросов в облако. Например, новая операционная система MagicOS 8.0 в смартфоне HONOR Magic 6 Pro получила функцию Magic Portal, которая предугадывает намерения пользователя и меняет принципы перемещения контента между приложениями, позволяя одним жестом начинать навигацию к нужному адресу, создавать события в календаре, делиться фотографиями в соцсетях и мессенджерах, искать товары с картинок. Раньше для таких взаимодействий требовалось несколько касаний экрана, а теперь технологии ИИ способны понимать тип контента, контекст, учитывать пользовательские привычки и сокращать длинную последовательность нажатий до одного действия.

Продвинутая камера играет важную роль при выборе смартфона, а использование ИИ в процессе съемки стало повсеместным. Около 40% опрошенных предпочитают автоматические настройки камеры с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта, и лишь 17,3% настраивают параметры вручную. Интересно, что 7% из тех, кто использует умные возможности камеры, заметили, что стали реже обрабатывать фотографии, так как нейросети обеспечивают высокое качество изображений уже на этапе съемки. Несмотря на общее доверие к ИИ, потребители в России ценят возможность человеческого контроля: только 7,2% выразили желание, чтобы камера смартфона полностью управлялась искусственным интеллектом.

Россияне готовы к повышенным расходам за доступ к ИИ-технологиям — больше половины (59,7%) доплатят за гаджет с функциями искусственного интеллекта. 26,3% респондентов согласны заплатить на 10% больше за смартфон с инновационными функциями, а 33,4% готовы на доплату в 20% и более. Однако 25,7% опрошенных считают, что ИИ-функции не стоят дополнительных трат и должны быть доступны по умолчанию. Среди тех, кто интересуется технологиями искусственного интеллекта и готов платить за них, 44,4% регулярно используют нейросети для решения задач. Еще 39% считают, что наличие таких технологий в смартфоне — это своеобразная гарантия его качества и актуальности: значит, такой гаджет можно использовать как минимум 2–3 года.

Отцы и дети

Традиционно считается, что молодежь, особенно поколение Z (до 26 лет), является наиболее продвинутыми пользователями технологий. Однако представители возрастной группы 26–44 лет также активно прибегают к помощи искусственного интеллекта. Например, при управлении «умным домом» с помощью голосового ассистента или обработке больших объемов информации различия между поколениями стираются — эти сферы применения ИИ пользуются практически одинаковым спросом у респондентов из разных возрастных групп. Тем не менее люди старшего возраста (от 45 до 55 лет) чаще отмечают, что ИИ-технологии пока не принесли им никакой конкретной пользы. Вместе с тем они отмечают свою общую заинтересованность в таких инновациях.

Общий тренд на интерес к технологиям искусственного интеллекта и доверие к нему продемонстрировали респонденты с детьми. Лишь 12,5% выражают обеспокоенность популяризацией нейросетей. Среди них 5,2% считают, что ИИ не способствует развитию творческого воображения ребенка, а 3,1% беспокоятся, что дети станут из-за него больше сидеть в смартфонах. В то же время 26% опрошенных считают, что борьба с технологическим прогрессом бессмысленна и не ограничивают использование нейросетей детьми. Более 60% родителей полагают, что овладение навыками работы с ИИ и нейросетями полезно для детей и расширяет их кругозор.

Любопытно, что самарцы заметно чаще других россиян используют ИИ для учебы и игр: 13,6% против 9,4% и 10,2% против 6,4%, соответственно. При этом каждый десятый житель региона запрещает своим детям пользоваться нейросетями, опасаясь, что это помешает им научиться принимать собственные решения.