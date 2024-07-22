Самарцы берут отгулы в среднем около 4 раз в год

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Авито Работа опросила более 7 000 работающих россиян, чтобы узнать, как часто и по каким причинам они берут отгулы на работе. Опрос показал, что в среднем россияне берут отгул на работе около 4 раз в год, и в основном — по личным причинам (43%). При этом работники IT и телекома, консалтинга, фитнеса и салонов красоты чаще работников других сфер берут около 5 отгулов в год.

Согласно данным опроса, 18% россиян берут отгулы 1-2 раза в год, 13% — 3-4 раза в год, 6% — 5-6 раз в год. Больше 10 отгулов в год берут только 5% респондентов. Почти треть (32%) опрошенных берут отгулы крайне редко, а 22% — никогда их не берут.

Среди опрошенных, которые берут отгулы, 22% чаще всего оформляют отгулы по причине переработок, 19% россиян берут отгулы в счет отпуска без сохранения заработной платы, а 16% — в счет оплачиваемого отпуска. Молодёжь 18-24 лет (25%) чаще других возрастов берёт отгул в счет оплачиваемого отпуска.

14% респондентов берут отгул за работу в выходные и праздничные дни, а 12% россиян их работодатель дает оплачиваемый отгул не в счет отпуска (по правилам внутреннего распорядка). 3% опрошенных берут отгул для диспансеризации и столько же — для донорства крови.

Одной из основных причин, из-за которой работающие россияне берут отгул, являются личные дела (43%) — например, необходимость посещения государственных учреждений. Помимо этого, респонденты брали отгул по причинам болезни (30%), семейных мероприятий вроде свадеб и дней рождения (29%), для решения бытовых вопросов (25%), экстренных ситуаций (20%), из-за усталости и переутомления (18%), а также ради путешествий и коротких поездок (17%), необходимости сопровождения детей на школьные мероприятия, походы к врачу (16%) и ухода за больными членами семьи (10%).