Самарцев приглашают к участию в фестивале скандинавской ходьбы «Золотые Жигули»

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Министерство спорта Самарской области совместно с автономной некоммерческой организацией любителей активного движения «ДОБРОХОДЫ» проводят фестиваль скандинавской ходьбы «Золотые жигули», с целью мотивации населения к занятиям физической культуры и спортом.

К участию в мероприятии допускаются граждане Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше, проживающие на территории Самарской области, практикующие северную/скандинавскую ходьбу. Перед соревнованиями участникам необходимо пройти медицинский осмотр.

Фестиваль проходит в два этапа:

- I этап (заочный) – до 31 августа 2021 года конкурсанты должны преодолеть дистанцию в 170 км, посвященную 170-летию Самарской губернии. Участие может быть как индивидуальным, так и коллективным (команда от 2 до 100 человек). Длина маршрута для ежедневного прохождения составляет не более 20 км.

- II этап (очный) пройдет 12 сентября 2021 года. В этот день запланировано проведение корпоративных соревнований на дистанции 2 км среди предприятий, выставивших команды и прошедших подготовку (5 муж + 5 жен), гонка на дистанции 5 км (личное первенство).

В завершении фестиваля всех участников наградят дипломами в электронном виде, а конкурсанты завершившие дистанцию 170 км, будут награждены медалями и дипломами.

С положением о фестивале можно ознакомиться на сайте.

Фото: администрация Самары